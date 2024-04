Présidentielle américaine : que devient Melania Trump après plusieurs mois d'absence ?

L’ancienne première dame a fait son retour auprès de Donald Trump dans le cadre de la course à la Maison Blanche. Melania Trump prévoit d'assister à un événement caritatif ce samedi à Palm Beach, en Floride.

Après des mois d’absence, Melania Trump revient sur le devant de la scène. Comme le rapporte le Guardian, l’ancienne première dame des Etats-Unis doit se rendre ce samedi à une levée de fonds pour les Républicains du Log Cabin, une organisation américaine, soutient du parti que Donald Trump représentera lors des présidentielles en novembre prochain.

L’événement se déroulera au domaine de Mar-a-Lago, à Palm Beach en Floride. Il s’agira de la première apparition de Melania Trump à un rendez-vous politique depuis que son époux a lancé sa campagne.

«On ne la verra pas beaucoup, mais elle sera là pour les moments importants», a confié au Guardian Mary Jordan, qui a signé une biographie sur l’ancienne première dame des Etats-Unis, «The Art of Her Deal : The Untold Story of Melania Trump» (L'art de la négociation : l'histoire inédite de Melania Trump). «Elle aime susciter l’intérêt pour ses apparitions en se faisant rare. Elle est un peu comme une star de cinéma qui ne veut pas être trop exposée. Elle est parfaitement consciente de ce qu’elle représente et de sa célébrité», a ajouté l’écrivaine.

Absente au procès pénal de Donald Trump

Entre autres accusé d’avoir falsifié des documents financiers pour couvrir des paiements dédiés à l’achat du silence de Stormy Daniels, le premier procès pénal de Donald Trump s’est ouvert le 15 avril dernier dans l’État de New York.

Malgré le soutient qu’elle apporte à son mari dans cette affaire, Melania Trump n’était pas présente à l’audience.

L’ancien mannequin slovène a épousé Donald Trump en 2005, devenant ainsi la deuxième première dame des Etats-Unis de l’histoire originaire d’un pays étranger. La première étant Louisa Adams, épouse du sixième président américain, John Quincy Adams (1825-1829).

Depuis la défaite de Donald Trump en 2020, Melania Trump fait profil bas comme l’a souligné le Guardian en réduisant les apparitions publiques.