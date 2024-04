Tesla rappelle tous ses Cybertruck pour changer les pédales d'accélérateur jugées dangereuses

A peine commercialisé, déjà de retour au garage. Les fameux Cybertruck de Tesla font l'objet d'un rappel massif en raison d'un problème avec la pédale d'accélérateur.

Un nouveau coup dur pour Tesla et un possible danger pour les automobilistes. Alors que la firme fait face à une baisse sérieuse des ventes de ses véhicules à travers le monde, ce sont près de 3.900 Cybertruck qui doivent retourner au garage. Cette semaine la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé que Tesla a reçu l'obligation de changer l'intégralité des pédales d'accélérateur de ces véhicules. Ces dernières présentent en effet un défaut qui peut entraîner le délogement du pédalier et son coincement dans la garniture intérieure du véhicule lorsqu'une «force élevée est appliquée» avec le pied.

Un défaut qui serait présent sur la totalité des 3.878 Cybertruck fabriqués depuis le 13 novembre dernier, lors de son lancement, jusqu'aux unités produites au 4 avril. L'ensemble des propriétaires de ce véhicule électrique a été alerté par Tesla, les invitant à renvoyer leur Cybertruck vers les concessions et garages agréés les plus proches.

Un défaut dangereux

Des propriétaires s'étaient déjà plaints sur les réseaux sociaux de ce problème, notamment sur TikTok (vidéo ci-dessous) où un homme explique comment il a dû démonter une partie de la pédale d'accélérateur pour empêcher que celle-ci ne se bloque. Un problème dangereux qui pouvait empêcher un conducteur de décélérer notamment.

Il s'agit du deuxième rappel sur ces nouveaux modèles Tesla, dont les prix de vente varient entre 60.000 et 100.000 euros selon les versions et puissances moteur choisies.

En février dernier, la société a émis un rappel concernant 2 millions de véhicules aux Etats-Unis en raison d'un problème avec le panneau des feux d'avertissement.