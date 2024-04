Ukraine, Israël, Taïwan... Voici comment seront distribués les 95 milliards de dollars votés au Congrès américain

La Chambre américaine des représentants a adopté ce samedi une enveloppe très attendue de 95 milliards de dollars (89 milliards d'euros) pour venir en aide à l’Ukraine, Israël et à Taïwan. Voici comment sont répartis ces montants.

Ce samedi 20 avril, les députés du Congrès américain ont voté un grand plan d'aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. Les parlementaires ont donc divisé 95 milliards de dollars entre les trois nations.

Ainsi, l’Ukraine bénéficiera d’un montant de 61 milliards de dollars (57 milliards d’euros) pour contrer la Russie avec laquelle elle est en guerre depuis février 2022. Cette aide a été votée à 311 voix contre 112.

Selon la chaîne CNN, environ 23 milliards de dollars (21,5 milliards d’euros) permettront de renflouer les stocks d’armes et plus de 11 milliards de dollars (10,3 milliards d’euros) financeraient les opérations militaires américaines en cours dans la région.

Près de 14 milliards de dollars (13,1 milliards d’euros) permettraient aussi à Kiev de se fournir en systèmes d'armes avancés et d'autres équipements de défense.

Une nouvelle aide militaire de 26,4 milliards de dollars (24,8 milliards d’euros) pour Israël a également été approuvée par le Congrès, en conflit avec le Hamas depuis l’attaque lancée le 7 octobre au Festival Nova par ce dernier.

Ce montant servira à renforcer les systèmes de défense comme le Dôme de fer, le missile David's Sling ou encore le laser Iron Beam. Plus de 9 milliards (8,4 milliards d’euros) de ces fonds permettront également d’apporter une assistance humanitaire.

Depuis l’approbation des aides, de nombreux responsables politiques se sont exprimés, dont les chefs d’États de l’Ukraine et d’Israël. «La loi d'aide vitale adoptée aujourd'hui par la Chambre des représentants empêchera la guerre de se propager, sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes», a écrit sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se disant «reconnaissant» envers les élus américains.

Today, we received the awaited decision on the US aid package that we long fought for. And a very significant one. Our warriors on the front lines, as well as our cities and villages suffering from Russian terror, will feel it.





The U.S. House of Representatives voted on it… pic.twitter.com/G6z3PxsOMg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024