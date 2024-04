«Back to Black» : que devient Blake Fielder-Civil, l’ex-mari d’Amy Winehouse ?

Dans le biopic «Back to Black», qui relate la vie tumultueuse d'Amy Winehouse, la relation entre la star britannique et Blake Fielder-Civil, son ex-mari, est mise en avant. Souvent considéré comme le responsable de l’addiction à la drogue de la chanteuse, il a depuis refait sa vie avec une autre femme.

Qu’est devenu Blake Fielder-Civil, l’ex-mari d’Amy Winehouse ? Dans les salles de cinéma à partir du 24 avril, le film «Back to Black» retrace la vie de la chanteuse britannique. Dans ce biopic, la relation entre Blake Fielder-Civil et la star, souvent toxique, occupe le devant de la scène. Souvent accusé d’être responsable de l’addiction d’Amy Winehouse aux drogues dures, il s’est récemment exprimé après avoir visionné le film de Sam Taylor-Johnson, dans lequel Jack O’Connell joue son rôle. Mais qui est-il vraiment ?

Source d'inspiration

Né en avril 1982 dans le Northamptonshire, à l’est de l’Angleterre, Blake Fielder-Civil est un ancien assistant de production vidéo, mais est surtout connu pour être l’ex mari d’Amy Winehouse, star mondiale, décédée à l’âge de 27 ans. L’artiste britannique a même été inspirée par leur relation tumultueuse pour son deuxième et dernier album, «Back To Black», sorti en 2006. En 2008, cet album, considéré comme la plus grande œuvre d’Amy Winehouse, a remporté cinq Grammy Awards.

Mais une image collera à la peau du couple, celle d’une consommation irraisonnée de drogues dures. Lors de leur rencontre en 2003, le coup de foudre entre les deux a été immédiat. La chanteuse a même été jusqu'à se faire tatouer le nom «Blake» sur la poitrine, seulement une semaine après l’avoir rencontré. En revanche, à cause de leurs infidélités et de plusieurs passages en prison, leur relation a connu de nombreux revirements.

Amy, Blake et la drogue

Mais les deux amoureux se sont laissés une chance d’y croire et se sont mariés en mai 2007 lors d’une cérémonie secrète à Miami. Et pour Nick Godwyn, le premier manager d’Amy, c’est avec Blake que la chanteuse a commencé à changer. «Amy a changé du jour au lendemain après avoir rencontré Blake. Elle avait l'air complètement différente. Sa personnalité est devenue plus distante. Et il me semblait que c'était dû aux drogues. Quand je l'ai rencontrée, elle fumait de l'herbe, mais elle pensait que les gens qui prenaient des drogues de classe A étaient stupides. Elle se moquait d'eux», a-t-il confié au Times en 2007.

Mais leur mariage prend fin dès 2009, pour un adultère qu’Amy Winehouse avait fini par reconnaître. Deux ans après leur divorce, le 23 août 2011, la chanteuse est retrouvée morte par les secours dans son appartement. Selon l’enquête, elle serait décédée d'une surdose d'alcool.

Père de deux enfants

Concernant ce drame, Blake Fielder-Civil a souvent été pointé du doigt comme étant le responsable de la descente aux enfers de la chanteuse. En 2023, il a finalement décidé de se livrer sur le décès de la star britannique. Dans l’émission Good Morning Britain, à l’occasion du 40e anniversaire d’Amy Winehouse, il a avoué qu’il aurait «tout fait différemment» dans leur relation.

«C'est triste, mais je voulais souhaiter un bon anniversaire à Amy. C'est dévastateur qu'elle ne soit pas là. Je pense à elle tout le temps, j'ai pensé à elle ce matin quand je lui ai dit bon anniversaire, elle était ma meilleure amie. Si certains facteurs n'étaient pas intervenus, je pense que l'issue aurait pu être différente. Tout s'est passé très vite pour Amy. Nous étions jeunes», a-t-il reconnu au micro de l’émission.

Après Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil a rencontré en cure de désintoxication sa femme actuelle, Sarah Aspin, avec qui il a eu deux enfants, Lola et Jack. En 2013, alors que son fils n’avait que 15 mois, Blake a été hospitalisé d’urgence et a dû lutter pour sa vie après une overdose. Il avait été plongé dans un coma artificiel et s’en est finalement sorti. A l’époque, sa femme actuelle s’était exprimée au Sun. «Je prie pour qu'il survive, mais je dois me préparer à ce qu'il ne se réveille jamais», avait-elle reconnu.