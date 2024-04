«Chiens acceptés, pas d’enfants» : la pancarte d’un gérant de pub londonien provoque une vive polémique

Le gérant d’un pub à St Albans, ville située au nord de Londres, a provoqué une vive polémique en affichant devant l’entrée de son établissement une pancarte mentionnant «chiens acceptés, pas d’enfants».

Au Lower Red Lion, à St Albans, vous trouverez sans doute de quoi étancher votre soif, mais attention, vous ne pourrez pas entrer avec votre progéniture. Le gérant de ce pub situé à une trentaine de kilomètres au nord de Londres a créé la polémique avec une pancarte placée à l’entrée de l’établissement : «dog friendly, child free», ou «chiens acceptés, pas d’enfants» en français.

La controverse a démarré après la publication d’une photo d’un client du pub devant la fameuse pancarte, le 14 avril dernier. «J'ai trouvé mon nouveau local», a-t-il écrit sur X. La publication a été vue plus de 75 millions de fois sur le réseau social, et a été commentée plus de 3.000 fois.

Certains internautes se sont insurgés contre la politique de l’établissement : «Pourquoi est-il devenu socialement acceptable de haïr littéralement les enfants ?», peut-on notamment lire, ou encore : «Mec, pourquoi autoriserais-tu les chiens et pas les enfants ?».

D’autres prennent à l’inverse la défense du gérant du bar : «Tout ne devrait pas être destiné aux enfants et/ou aux familles. Parfois, les adultes veulent juste être avec des adultes uniquement».

Interviewé par la BBC, le gérant du bar, David Worcester, a affirmé avoir été «surpris que cela aille aussi loin», et a indiqué appliquer la même politique dans son pub depuis plus de dix ans. Il a assumé sa pancarte malgré la polémique : «Je n’ai aucune objection à ce que des enfants entrent dans un autre pub, jamais, mais je ne veux pas qu'ils entrent dans le mien». «J'aime bien jouer au billard, mais je ne veux pas de table de billard ici non plus», a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs affirmé que la polémique lui avait malgré tout fait de la publicité, puisqu’un client aurait fait plus de deux heures de route pour visiter son pub, selon ses dires.