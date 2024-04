Dubaï : les impressionnantes images de quartiers entiers toujours sous les eaux

Des images impressionnantes des inondations à Dubaï (Emirats Arabes Unis) circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Plongés sous des torrents de pluie ce mardi 16 avril, les quartiers de la ville ont subi d'importants dégâts.

Un pays désertique inondé. Des précipitations sans précédent ont provoqué des inondations spectaculaires dans la plupart des régions des Émirats arabes unis mardi 16 avril dernier. Un satellite européen a dévoilé une image des inondations à Dubaï vues de l’espace permettant ainsi de constater l’ampleur des dégâts du phénomène. Les zones vertes dans les terres sont sous les eaux, montrant ainsi l'ampleur des innondations.

#ImageOfTheDay





️After torrential rainfall on 16 April, the United Arab Emirates have been affected by severe flash flooding





️ Flooded areas south of Dubai are visible in this #Copernicus #Sentinel2 image from 17 April pic.twitter.com/geBa6tyRoN

— Copernicus EU (@CopernicusEU) April 19, 2024