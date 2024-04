Japon : un mort et sept personnes disparues dans le crash de deux hélicoptères militaires

Au Japon, sept personnes ont disparu dans le crash de deux hélicoptères des Forces japonaises d'autodéfense (FJA), qui se sont écrasés en mer dans la soirée du samedi 20 avril. Un huitième membre de l’équipage a été retrouvé mort.

Deux hélicoptères des Forces japonaises d’autodéfense se sont écrasés en mer très tard au Japon, dans la soirée du samedi 20 avril, alors qu’ils participaient à un «exercice nocturne de lutte anti-sous-marine», a révélé à l’AFP le ministre japonais de la Défense Minoru Kihara.

Un membre de l’équipage a été retrouvé mort tandis que sept autres sont toujours disparus. Pour l’heure, la cause de l’accident est inconnue : «Dans l'immédiat nous donnons la priorité au fait de sauver des vies», a indiqué le ministre.

Ce dernier a ajouté que des «débris probables« des appareils accidentés ont été repérés en mer par les secours.

Des accidents déjà survenus par le passé

C’est au large des îles Izu, dans l’océan Pacifique, que se sont écrasés les deux hélicoptères militaires, selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK. À 22h38, heure locale (13h38 en France), la communication avec l’un deux a été perdue.

Ce n’est que vingt-cinq minutes plus tard que les autorités ont réalisé que la communication avec le second hélicoptère avait également été perdue.

Les deux avions accidentés étaient du modèle Mitsubishi SH-60K, des hélicoptères patrouilleurs de fabrication nippone, qui appartiennent à la Force maritime d'autodéfense, la branche navale des Forces japonaises d’autodéfense.

En 2023, un hélicoptère militaire japonais d'un autre modèle et un second des forces militaires américaines basées au Japon, avaient subi le même sort, écrasés et abîmés en mer, tuant ainsi dix équipiers dans l’un et huit dans l’autre.

En tant que proche allié des Etats-Unis, le Japon augmente considérablement son budget de la Défense pour s'adapter aux tensions croissantes en Asie-Pacifique. Parmi elles figurent notamment des revendications territoriales de plus en plus affirmées par la Chine, mais aussi des menaces répétées de la Corée du Nord.