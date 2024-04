Australie: la femme accusée d'avoir servi des champignons mortels comparaîtra en mai

L'Australienne accusée d’avoir tué trois personnes avec des champignons vénéneux, comparaîtra en mai devant un tribunal.

Cette saga n’a pas fini de divertir l’Australie. Erin Patterson, la femme accusée d’avoir tué trois personnes en servant un repas contenant des champignons toxiques en juillet 2023, comparaîtra en mai devant un tribunal. Cette décision a été annoncée ce lundi par un magistrat.

Comparution le 7 mai

La femme de 49 ans, qui fait l’objet de quatre chefs d’accusation, a récemment été entendue par un tribunal de l’État de Victoria, en visioconférence, de sa prison. Elle a pu prendre brièvement la parole, afin de confirmer l’identité de ses représentants légaux, et affirmer que sa liaison avec le magistrat était bonne. Le juge, Tim Walsh, a renvoyé l’affaire au 7 mai.

Accusée d'avoir tenté de tuer son conjoint

Pour rappel, l’Australienne est impliquée dans une affaire d’empoisonnement aux Amanites phalloïdes, des champignons toxiques. En juillet 2023, elle aurait servi un bœuf Wellington agrémenté de ces champignons, à ses beaux-parents, Don et Gail Patterson, tous deux âgés de 70 ans, mais aussi au pasteur baptiste local, Ian Wilkinson et sa femme Heather. Les deux couples auraient rapidement commencé à ressentir des symptômes, avant d’être transportés à l’hôpital. Don, Gail Patterson et Heather sont décédés dans les jours ayant suivi le repas, et Ian Wilkinson a passé deux mois à l’hôpital, avant de se rétablir. Arrêtée le 2 novembre 2023, Erin Patterson est également accusée d’avoir tenté de tuer son mari à quatre reprises.