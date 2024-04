Disparition inquiétante de deux jumelles en Espagne : ce que l'on sait

Deux soeurs jumelles sont portées disparues depuis le 19 mars dernier, près de Barcelone en Espagne. Les policiers catalans ont diffusé ce lundi appel à témoins sur les réseaux sociaux. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte.

Les Mossos d’esquadra, les policiers catalans, ont diffusé un avis de disparition ce lundi 22 avril, concernant deux jeunes filles mineures, des soeurs jumelles portées disparues. Les deux adolescentes n’ont plus donné de signe de vie depuis le 19 mars dernier à Sant Feliu de Codines, au nord de Barcelone (Catalogne, Espagne).

La Sara i la Sulaminta són germanes bessones i van desaparèixer el 19 de març a Sant Feliu de Codines. Ajuda'ns a trobar-les





La Sara i la Sulaminta són germanes bessones i van desaparèixer el 19 de març a Sant Feliu de Codines. Ajuda'ns a trobar-les

Sara i Sulaminta son hermanas mellizas i desaparecieron el 19 de marzo en Sant Feliu de Codines. Ayúdanos a encontrarlas

Selon les premières informations diffusées par les forces de l’ordre, les deux soeurs prénommées Sara et Sulaminta mesurent toutes les deux 1,50m et étaient habillées de la même manière le jour de leur disparition : avec un pantalon large et une veste noire.

La police catalane appelle toutes les personnes qui auraient aperçu l’une ou les deux jumelles à contacter le 112 dans les plus brefs délais.