Voici les 10 pays qui ont fait les plus grosses dépenses militaires en 2023

Les dépenses militaires mondiales ont augmenté de près de 7% en 2023 par rapport à l’année précédente, atteignant 2.443 milliards de dollars, un record. Cette augmentation n’est pas sans lien avec le contexte géopolitique, et notamment la guerre en Ukraine.

Pour la neuvième année consécutive, les dépenses militaires mondiales ont augmenté, pour atteindre le record de 2.443 milliards de dollars en 2023. Elles ont notamment augmenté de 6,8% par rapport à 2022, selon Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPIRI), qui a publié ce lundi une nouvelle étude sur l’évolution des dépenses militaires dans le monde.

Pour la première fois, ces dépenses ont également augmenté dans toutes les régions du monde, avec des hausses particulièrement importantes en Europe, en Asie et Océanie et au Moyen-Orient, selon l’Institut. Au sens du SIPIRI, les dépenses militaires comprennent non seulement les achats de matériel ou d’armement , mais également tous les frais de fonctionnement, les salaires, la recherche, l’administration et donc toutes les dépenses publiques destinées aux forces armées.

«L'augmentation sans précédent des dépenses militaires est une réponse directe à la détérioration de la paix et de la sécurité dans le monde», a notamment déclaré Nan Tian, chercheur principal du programme du SIPIRI sur les dépenses militaires et la production d'armes. Selon lui, de plus en plus de pays souhaitent mettre l’accent sur leur puissance militaire, et les principaux leaders mondiaux ne font pas exception.

Le Japon

Le Japon a dépensé 50,2 milliards de dollars dans le secteur militaire en 2023, soit 11% de plus qu’en 2022 et 31% de plus qu’en 2014. Cette augmentation d’une année sur l’autre a été la plus importante depuis 1972. «Le budget pour 2023 marque également la première année du plus important programme de renforcement militaire du Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale», selon les experts.

Le Japon a beaucoup investi dans les avions, les hélicoptères, les avions de combat, les missiles de longue portée et les navires. Selon l’institut, Tokyo prévoit par ailleurs «de consacrer 310 milliards de dollars à l'armée entre 2023 et 2027, ce qui représente un budget militaire annuel moyen de 1,5 milliard d'euros».

La France

Neuvième de ce classement, la France a dépensé 61,3 milliards de dollars en 2023 pour son armée, soit 6,5% de plus qu’en 2022. Les dépenses de la France représentent environ 2,5% des dépenses militaires mondiales, selon le SIPIRI.

Cette augmentation s’inscrit dans une hausse globale des dépenses militaires des pays membres de l'OTAN, en raison de la guerre en Ukraine. «Pour les États européens membres de l'OTAN, les deux dernières années de guerre en Ukraine ont fondamentalement changé les perspectives en matière de sécurité», a déclaré Lorenzo Scarazzato, chercheur au sein du programme du SIPRI sur les dépenses militaires et la production d'armements.

Les pays membres de l’Otan sont par ailleurs engagés à consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires, mais ce seuil fait désormais davantage figure de référence que d’objectif à atteindre.

L'Ukraine

Sans surprise, l’Ukraine a fait un bond dans ce classement, passant de la 11e place mondiale en termes de dépenses militaires en 2022 à la 8e place en 2023, avec 64,8 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 51% de son budget militaire par rapport à celui de 2022.

Toujours en proie à la guerre contre la Russie, «les dépenses militaires de l’Ukraine représentent 58% des dépenses totales du gouvernement et son fardeau militaire s’élève à 37% du PIB», selon le SIPIRI. Kiev a toutefois reçu de l’aide militaire de ses alliés, à hauteur de 35 milliards de dollars en 2023, dont plus de la moitié ont été apportés par les États-Unis. Avec ces aides, les dépenses militaires ukrainiennes arrivent à atteindre environ 90% de celles de la Russie.

L'Allemagne

En septième position, l’Allemagne a alloué 66,8 milliards de dollars à ses dépenses militaires en 2023, soit 9% de plus que l’année précédente. «Début 2022, le gouvernement allemand s'est engagé à atteindre l'objectif de l'Otan en matière de dépenses militaires, à savoir 2 % du PIB "en moyenne sur une période pluriannuelle" d'ici à 2025 », a indiqué le SIPIRI. En 2023, ces dépenses représentaient environ 1,5% du PIB allemand.

Le Royaume-Uni

Avec 74,9 milliards de dollars, le Royaume-Uni arrive en 6e position du classement de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm sur les dépenses militaires mondiales. Cela représente environ 3,1% de ces dépenses à l’échelle mondiale.

L'Arabie Saoudite

Les tensions au Moyen-Orient ont également amené plusieurs pays à investir dans leur armement. L’Arabie saoudite arrive ainsi en cinquième position de ce classement, avec des dépenses estimées à environ 75,8 milliards de dollars, soit 4,3% de plus qu’en 2022.

De manière plus globale, les dépenses militaires au Moyen-Orient ont augmenté de 9%, atteignant ainsi 200 milliards de dollars en 2023. «Il s’agit de la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée dans la région au cours des dix dernières années», selon les spécialistes de l'Institut de Stockholm.

«La forte augmentation des dépenses militaires au Moyen-Orient en 2023 reflète l’évolution rapide du contexte régional : on est passé d’un réchauffement des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes ces dernières années au déclenchement d’une guerre d’ampleur à Gaza et aux craintes d’un conflit à l’échelle régionale», a expliqué Diego Lopes da Silva, chercheur au SIPIRI, dans un communiqué.

L'Inde

Le pays le plus peuplé du monde a conservé sa place de 4e pays le plus dépensier dans le secteur militaire, avec 83,6 milliards de dollars en 2023. «L'augmentation des dépenses militaires de l'Inde est principalement due à l'augmentation des coûts de personnel et d'opérations, qui représentaient près de 80 % du budget militaire total en 2023. Cela correspond à la priorité du gouvernement de renforcer l'état de préparation opérationnelle des forces armées dans un contexte de tensions continues avec la Chine et le Pakistan», indique notamment le SIPIRI.

La Russie

Les dépenses militaires de la Russie ont augmenté de 24% en 2023, pour atteindre un montant estimé de 109 milliards de dollars. Son budget militaire a augmenté de 57% depuis 2014, année de l’annexion de la Crimée par Moscou.

En 2023, les dépenses militaires russes représentent et 5,9% du PIB de la Russie, mais également 4,5% des dépenses militaires mondiales. L'Institut de recherches a toutefois mis en garde sur les chiffres, qui ne sont que des estimations, en raison de «l’extrême opacité» des données militaires et financières russes depuis le début de la guerre en Ukraine.

«Outre le budget de l'État, le financement de l'invasion provient de sources de revenus extrabudgétaires telles que les entreprises, les particuliers et les organisations. Bien que ces contributions soient probablement modestes par rapport au budget officiel, le manque d'informations à leur sujet signifie que les chiffres des dépenses militaires du SIPRI pour la Russie sont sous-estimés», a indiqué l’Institut.

La Chine

Elle représente à elle seule 12% des dépenses militaires mondiales. Pékin a alloué un montant estimé de 296 milliards de dollars à son armée en 2023, soit 6% de plus qu’en 2022, mais également 60% de plus qu’en 2014.

«Il s’agit de la 29ème augmentation consécutive d’une année sur l’autre des dépenses militaires de la Chine. Les dépenses de la Chine représentent la moitié du total des dépenses militaires de la région Asie et Océanie. Plusieurs voisins (...) lient l’augmentation de leurs propres dépenses militaires à celle de la Chine», ont précisé les chercheurs.

Cette augmentation des dépenses n’est pas sans lien avec les tensions croissantes en mer de Chine méridionale, mais également de la volonté de Pékin de maintenir la pression militaire contre Taïwan, l’île gouvernée démocratiquement mais revendiquée par la Chine.

Les États-Unis

Sans surprise là aussi, les États-Unis arrivent sur la première marche du podium des dépenses militaires mondiales, avec 916 milliards de dollars en 2023, soit 37% des dépenses mondiales. Les dépenses américaines représentent également 68% du total des dépenses militaires de l'OTAN en 2023.

L’impression budget des États-Unis en matière d’armement, de défense et d’activités militaires n’est pas étonnant, compte tenu des tensions croissantes entre Washington et Pékin ou Moscou, et dans le contexte de la Guerre en Ukraine, mais également de l’explosion des tensions au Moyen-Orient. Les États-Unis restent les principaux alliés de l’Ukraine, mais également d’Israël, notamment contre ses deux ennemis jurés, la Russie et l’Iran.