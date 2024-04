Chine : les images impressionnantes des pluies diluviennes qui frappent le sud du pays

Depuis jeudi, des pluies diluviennes frappent une province du sud de la Chine. Les images des villes sous les flots sont impressionnantes.

Les autorités chinoises craignent les «inondations du siècle». Ce mardi 23 avril après-midi, la Chine a levé une brève alerte rouge émise au sud dans la province du Guangdong, frappée par des pluies torrentielles et meurtrières.

Vue d'un pont qui s'est effondré à la suite de fortes pluies, dans la ville de Xiaosanjiang, dans la province du Guangdong. [Reuters]

Depuis jeudi, dans cette province la plus riche et la plus peuplée de Chine comptant les villes de Canton et Shenzhen, plus de 100.000 habitants ont dû être évacués à cause de précipitations qui ont fait gonfler les cours d'eau.

Des secouristes évacuent des villageois à l'aide d'un canot pneumatique, dans le village de Datang à Yingde, dans la province du Guangdong. [China Daily via REUTERS]

Ces intempéries ont fait au moins quatre morts dans le Guangdong, tandis que dix personnes sont toujours portées disparues, selon un bilan officiel revu à la hausse ce lundi qui n'a pas évolué.

Un véhicule est emporté par les eaux à Jiangwan, dans la province du Guangdong. [Reuters]

Des images aériennes de la province montrent des habitations cernées par des eaux boueuses, des ouvrages d'art effondrés et des voitures traînées par les flots sur des kilomètres.

Un habitant regarde les maisons submergées par les eaux dans le village de Xiashahe, à Qingyuan, dans la province du Guangdong. [REUTERS/Tingshu Wang]

D'après la radio d'Etat chinoise, certaines parties du Guangdong n'avaient pas connu d'inondations aussi graves à cette période de l'année depuis 1954.