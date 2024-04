Le Royaume-Uni adopte un projet controversé sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda

Dans la nuit de lundi à mardi, le Parlement britannique a approuvé le projet de loi d'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni.

«Ces vols décolleront, quoi qu'il arrive», avait déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak ce lundi 22 avril, lors d'une conférence de presse précédent le vote du projet de loi d'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni.

We are ready.





Plans are in place.





No foreign court will stop us getting flights off. pic.twitter.com/5nlPPN1ksx

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 22, 2024