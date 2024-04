Etats-Unis : le Sénat approuve une aide de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël

Le Sénat américain a voté ce mercredi en faveur d’une aide de 13 milliards de dollars d’assistance militaire à Israël, afin, notamment, que l’Etat hébreu puisse renforcer son bouclier antimissile «Dôme de fer».

Après plus de 200 jours d'affrontements, la guerre à Gaza ne donne aucun signe de répit. Ainsi, ce mercredi à Washington, le Sénat américain a approuvé une aide de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël, afin notamment de renforcer son bouclier antimissile «Dôme de fer» déployé à ses frontières.

Un soutien que l’Etat hébreu a immédiatement tenu à remercier. «Je remercie le Sénat américain pour avoir adopté, à une grande majorité au sein des deux partis, cette aide à Israël. C’est un gage clair de la force de notre alliance et envoie un message forts à tous nos ennemis», a déclaré sur X le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz.

I thank the U.S. Senate for passing the Israel aid package tonight with an overwhelming bipartisan majority.





As we mark 200 days to the barbaric October 7th terror attack by Hamas, Israel and the United States stand together in the fight against terrorism, defending democracy…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 24, 2024