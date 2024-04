Guerre en Ukraine : le Congrès américain adopte une aide à l'Ukraine de 61 milliards de dollars

Ce mardi, le Congrès américain a voté pour l'octroi d'une aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Le pays est actuellement fragilisé sur le champ de bataille face à la Russie.

Après des mois de tractations laborieuses, le Congrès américain a enfin adopté mardi une enveloppe d'aide d'un montant de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. La proposition de loi devrait être signée ce mercredi 24 avril par Joe Biden et permettre l'envoi d'armes et de matériel à Kiev dès cette semaine.

Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a salué ce vote issu selon lui de «plus de six mois de travail acharné». Les négociations ont en effet été tendues, ont coûté son poste à un chef républicain et ont obligé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à se rendre plusieurs fois à Washington.

Sur les réseaux sociaux, ce dernier, finalement satisfait de ce dénouement, s’est dit «reconnaissant envers le Sénat des Etats-Unis pour avoir approuvé une aide vitale pour l'Ukraine». Kiev fait actuellement face à une situation compliquée sur le champ de bataille face à la Russie, notamment en raison d'une pénurie de nouvelles recrues et de munitions.

I am grateful to the United States Senate for approving vital aid to Ukraine today.





I thank Majority Leader Chuck Schumer @SenSchumer and Republican Leader Mitch McConnell @LeaderMcConnell for their strong leadership in advancing this bipartisan legislation, as well as all US…

— Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) April 24, 2024