Londres : il boit 25 verres de vin tout au long d'un marathon pour relever un défi

Le Britannique Tom Gilbey s'est illustré lors du marathon de Londres, ce dimanche 21 avril, en buvant 25 verres de vins différents pour la bonne cause.

Le marathon de Londres a été témoin d’une performance sportive hors du commun. Si l’événement a vu un record du monde tomber chez les femmes avec la Kényane Peres Jepchirchir, la course des hommes a été notamment marquée par la performance de Tom Gilbey.

Ce Britannique de 52 ans, spécialiste du vin, a effectué la course en relevant un défi assez particulier : goûter à un vin différent à chaque mile, soit un tous les 1,5 km environ, et identifier la bouteille.

12.000 euros récoltés pour une association

Le but de ce défi ? Récolter des fonds pour l’association Sobell House, qui vient en aide aux personnes âgées en fin de vie.

Le créateur de contenu, qui fait découvrir les plus grands vins de la planète à près de 100.000 abonnés sur TikTok, a dégusté 25 vins différents durant son parcours long de 42,195 km.

Au total, Tom Gilbey a parfaitement deviné sept bouteilles, avec près de 14 réponses jugées correctes sans être parfaites, et en ne se trompant qu’à quatre reprises, ce qui lui a permis de récolter près de 12.000 euros pour son association.

En plus de cette performance gustative et olfactive, le Britannique a également bouclé le marathon de Londres en 4 heures et 40 minutes, terminant à la 33.548e place sur près de 54.000 participants.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération