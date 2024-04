«Une pagaille totale» : des chevaux en liberté sèment le chaos à Londres, au moins quatre blessés (vidéo)

Plusieurs chevaux de la Household Cavalry, la cavalerie de la maison du roi d'Angleterre, se sont échappés ce mercredi matin dans le centre de Londres. Au moins quatre personnes ont été blessées.

Les Londoniens ont assisté à un spectacle peu conventionnel dans la matinée de ce mercredi 24 avril.

En pleine heure de pointe, après 8h, des chevaux de la Household Cavalry, la cavalerie de la maison du roi, se sont échappés dans le centre de Londres, alors qu’ils effectuaient un exercice matinal.

Selon la BBC, au moins quatre personnes ont été blessées, dont au moins un militaire.

une «pagaille totale»

Cet incident serait survenu alors que les chevaux quittaient la caserne de Hyde Park pour effectuer leur exercice matinal quotidien. Selon la BBC, les chevaux auraient pris peur, à cause du bruit émis par des ouvriers déplaçant du béton à Belgravia. Ils se sont ensuite échappés dans les rues du centre de Londres.

Le service d’ambulance de Londres confie au média britannique avoir reçu trois appels provenant de différents endroits de la capitale britannique : le premier à 8h25, pour une personne tombée de cheval sur Buckingham Palace Road, le deuxième, deux minutes plus tard, à Belgrave Square, pour deux personnes blessées. Et le troisième à 8h35, à la jonction de Chancery Lane et Fleet Street, où une quatrième personne a été transportée à l’hôpital.

Moment escaped Household Cavalry horses rampage through London pic.twitter.com/P5p4whYlXl — Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2024

Deux des chevaux en fuite ont été vus en train de courir dans les rues près d’Aldwych. L’un d’entre eux est entré en collision avec un taxi dans Buckingham Palace Road, brisant les vitres du véhicule. Un autre a percuté un bus touristique.

La BBC rapporte que des témoins ont décrit une scène de «pagaille totale», évoquant notamment un cheval blanc couvert de sang, «Le cheval se tenait au milieu de la route, choqué. C'était assez horrible pour être honnête et le cheval saignait beaucoup, mais quelques personnes essayaient de le soigner et de le sortir de la route».

Les deux chevaux ont finalement été attrapés près du tunnel de Limehouse.