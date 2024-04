Andorre : une connaissance minimale de la langue désormais exigée aux étrangers pour l'obtention d'un permis de résidence

Ce jeudi 25 avril, le Parlement d’Andorre a adopté une loi conditionnant l'octroi ou le renouvellement du permis de résidence à une connaissance minimale du catalan, le but étant de promouvoir cette langue, de moins en moins parlée dans la principauté.

Située entre la France et l’Espagne, l’Andorre veut durcir les conditions de l’octroi ou le renouvellement du permis de résidence. Dans cette principauté, les Andorrans ne représentent plus que la moitié des 80.000 habitants, où vivent également 25.000 Espagnols, 9.000 Portugais et 4.000 Français.

Avec ce mélange, le catalan, langue officielle de cette petite principauté indépendante, a disparu avec le temps, laissant sa place à l’espagnol, très répandu désormais. De ce fait, le Parlement andorran a adopté, ce jeudi 25 avril, une loi conditionnant l'octroi ou le renouvellement du permis de résidence en Andorre à une connaissance minimale de la langue catalane.

Le but de cette loi est de promouvoir le catalan. «L'esprit (de la loi) est de protéger notre langue, qui est signe d'identité et de souveraineté», a déclaré la ministre andorrane de la Culture, Monica Bonell.

Jusqu’à 60.000 euros d’amendes

Le Conseil général, ou Parlement, a approuvé la loi à une large majorité, avec 25 voix pour et seulement trois voix contre le texte. En cas de non-respect, des amendes pouvant aller jusqu’à 60.000 euros sont prévues.

Attirés par un régime fiscal avantageux, de nombreux ressortissants de l'Union européenne se sont installés en Andorre ces dernières années. En 2024, près de 3.000 permis de séjour doivent être renouvelés. Si le résident n'atteint pas le niveau basique requis, il devra suivre un cours de catalan de 30 heures dans un centre d'enseignement du catalan en Andorre.