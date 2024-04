Paludisme : pays les plus touchés, avancée de la vaccination... Tout ce qu'il faut savoir

Ce jeudi marque la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Cette maladie est responsable de la mort de plus de 600.000 personnes en 2022, majoritairement issues d’Afrique. Deux questions majeures se posent : où en est la vaccination aujourd’hui ? Quels sont les pays les plus touchés ?

Ce jeudi se tient par la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Preuve que le combat contre cette maladie, qui a touché 249 millions de personnes en 2022, continue, cette journée dédidée vient souligner la nécessité d’investissements continus pour contrer cette maladie.

En 2015, la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme avait été adoptée par l’Assemblée mondiale de la santé. Elle présentait le programme envisagé pour réduire le taux de mortalité et l’incidence de la maladie de 90% d'ici à 2030.

burkina, cameroun, ghana...

Le paludisme est une maladie transmise à l’être humain par des piqûres de moustiques. Également appelée malaria, elle tue plus de 600.000 personnes chaque année, dont 95% en Afrique, selon l’Organisation mondiale de la Santé. Les pays les plus touchés sont : le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Soudan et la Tanzanie.

Le nombre de cas de paludisme dans la région africaine est passé de 218 millions à 233 millions entre 2019 et 2022. Face à ce constat, le 6 mars dernier, les ministres de la Santé de onze pays africains se sont engagés à «mettre fin aux décès dus au paludisme» d’ici à 2030.

un vaccin et des moyens préventifs

Lorsqu’il est transmis, le paludisme provoque de la fièvre, des maux de tête et des frissons. Il peut également être à l’origine d’une affection grave, voire mortelle, en l’absence de traitement. Aujourd’hui, il n’existe qu’un seul vaccin antipaludique, il s’agit du RTS, S. Déjà testé, il réduit les formes graves de la maladie.

Depuis janvier dernier, le Cameroun vaccine massivement les plus jeunes avec ce vaccin. En complément du vaccin, d’autres moyens de lutte existent comme les moustiquaires imprégnées ou les traitements préventifs médicamenteux.

Le 12 janvier dernier, le Cap-Vert est devenu le deuxième pays d’Afrique à éradiquer le paludisme durant les cinq dernières années, derrière l’Algérie en 2019.