États-Unis : Joe Biden se moque de Donald Trump lors d’un dîner à la Maison Blanche et le compare à un «enfant de 6 ans»

Le président américain Joe Biden a qualifié son futur adversaire à l'élection présidentielle, Donald Trump, d'«enfant de 6 ans», lors du dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, ce samedi 27 avril.

Une petite pique destinée à son futur adversaire à l’élection présidentielle américaine. Au cours du dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, qui s’est tenu ce samedi 27 avril à l'hôtel Hilton de Washington, le président américain Joe Biden a comparé Donald Trump à un «enfant de six ans».

«L'élection de 2024 bat son plein et oui l'âge est un sujet», a déclaré le président démocrate, avant d’ajouter : «Je suis un adulte qui se présente contre un enfant de 6 ans», devant une foule hilare.

"I'm a grown man...running against a six-year-old."





President Joe Biden jokes about his age and Donald Trump at the 2024 White House Correspondents’ Dinner.





