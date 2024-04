Etats-Unis : un chat accidentellement envoyé en Californie dans un colis

Aux États-Unis, un chat a accidentellement voyagé de l’Utah jusqu’en Californie dans un colis Amazon renvoyé à l’expéditeur par ses propriétaires, dans lequel il s’était caché sans que personne ne s’en aperçoive.

Les chats adorent les boîtes en carton, alors vérifiez bien qu’il ne se trouve pas à l’intérieur d'un colis avant de vous en séparer. Un couple américain, vivant dans l’Utah, a fait les frais de cette erreur d’inattention. Leur chatte Galena avait disparu au début du mois, et les nombreuses recherches de la famille n’avaient pas permis de le retrouver.

C’est toutefois grâce à un employé d’Amazon que la famille a pu récupérer son chat : en effet, l’animal s’était glissé dans la boîte d’un colis Amazon, qui contenait des paires de chaussures, que ses propriétaires ont ensuite renvoyé à l'expéditeur en Californie, soit à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile, sans se rendre compte que leur chatte était à l'intérieur.

Brandy Hunter, qui travaille au département des retours chez Amazon en Californie, a raconté cet épisode sur son compte Facebook. «Un collègue m'a appelée alors que je rentrais en voiture pour me dire que je ne devinerais jamais ce qui venait de se passer au travail ce soir. (…) Mes collègues avaient ouvert une boîte et trouvé un chat vivant à l'intérieur ! (…) J'ai fini de rentrer chez moi, j'ai pris mon badge, ma cage à chat, une couverture, de la nourriture pour chat et des gamelles d'eau et je suis allée au travail pour voir si je pouvais attraper ce magnifique bébé et essayer de lui faire manger et boire quelque chose après avoir passé au moins 7 JOURS COMPLETS dans une boîte fermée par du ruban adhésif à l'arrière d'une remorque remplie d'articles retournés à Amazon !!!», a-t-elle raconté.

Elle a ensuite indiqué avoir amené la chatte chez le vétérinaire, qui grâce à sa puce, a pu retrouver sa famille. Brandy Hunter a ensuite posté plusieurs photos de la petite Galena jusqu’à ce qu’elle soit rendue à sa famille. Sa propriétaire, Carrie Stephens Clark, a également raconté cette mésaventure sur les réseaux sociaux. «Nous avons cherché dans tous les coins et recoins de notre maison, de notre quartier et des quartiers environnants pendant une semaine. Nous avons distribué des prospectus, fait le tour des réseaux sociaux. J'étais complètement anéantie ! Galena est un grand soutien émotionnel pour moi», a-t-elle raconté, selon USA Today.

Malgré ce long séjour enfermée dans une boîte sans eau ni nourriture, la chatte était en bonne santé. Ses propriétaires ont fait un trajet de plus de 1.000 kilomètres, selon la BBC, pour venir la récupérer. Interviewée par KSL TV, Carrie Stephens Clark a encouragé tous les propriétaires de chats à leur mettre une puce électronique, et surtout, à «vérifier trois fois» les boîtes de colis avant de les renvoyer.