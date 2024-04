États-Unis : une centenaire prise pour un bébé par le système informatique d’une compagnie aérienne

Aux Etats-Unis, Patricia, une femme de 101 ans a été prise pour un bébé à plusieurs reprises par le système informatique d’une compagnie aérienne, qui ne parvient pas à prendre en compte son année de naissance.

Une erreur systématique. Lors de différents voyages avec American Airlines, une centenaire a été confondue avec un bébé à cause d’une erreur liée à sa date de naissance, trop lointaine pour le système informatique de la compagnie.

La confusion se produit parce que les systèmes d'American Airlines ne veulent pas prendre en compte l’année de naissance de Patricia, née en 1922, et la transforment automatiquement en 2022.

Lors de son dernier voyage avec American Airlines, un journaliste de la BBC a pu assister à la scène puisqu’il voyageait sur le même vol. Ainsi, alors qu’elle souhaitait rejoindre sa famille dans le Michigan, Patricia a une nouvelle fois créé l’étonnement chez les membres de l’équipage, qui s’attendaient à accueillir un enfant en bas âge.

«C'était drôle qu'ils pensaient que je n'étais qu'un petit enfant alors que je suis une vieille dame», a affirmé la centenaire.

Un problème devenu régulier

Néanmoins, Patricia aimerait que cette erreur ne se reproduise plus. Et pour cause, s’attendant à un bébé qui pouvait être porté, le personnel de l'aéroport n'a donc pas préparé de moyen de transport au sein du terminal pour soulager Patricia et sa fille Kris, qui l’accompagne.

D’autant plus que ce n’est pas la première fois que Patricia est confrontée à cette problématique : «La même chose s'est produite l'année dernière et ils attendaient aussi un enfant et pas moi».

En effet, sur un précédent vol, la centenaire et sa fille ont dû attendre à l'intérieur de l'avion que l’ensemble des passagers quitte l’appareil, car le personnel de l'aéroport ne lui avait pas réservé de fauteuil roulant. Un désagrément qui oblige sa fille à «transporter tous nos bagages et nos vêtements sur près d'un kilomètre d'une porte à l'autre à chaque voyage», a-t-elle expliqué.

Patricia a néanmoins souligné qu’à chaque reprise, le personnel d'American Airlines a été gentil et serviable, malgré la confusion.