Israël-Hamas : la Maison Blanche se dit «non favorable» à une enquête de la Cour pénale internationale contre Israël

Alors qu’une enquête de la Cour pénale internationale de Justice contre Israël concernant le conflit à Gaza est au cœur des discussions, les États-Unis émettent leur désaccord, comme l’a précisé ce lundi 29 avril la porte-parole, indiquant que le pays n’est «pas favorable» à la question.

«Nous pensons que (la Cour) n’est pas compétente» au sujet du conflit à Gaza, a précisé Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche. Cette dernière était interrogée quant à l’éventuelle émission de mandats d’arrêt contre de hauts responsables israéliens, indiquant également que les États-Unis ont «toujours été clairs en ce qui concerne l’enquête de la Cour internationale de Justice».

Les États-Unis ne seraient donc «pas favorables» à une enquête contre Israël. Cette nouvelle fait notamment suite à la demande de Benjamin Netanyahou, ce dimanche 28 avril, auprès du président Joe Biden, lors d’une conversation téléphonique. Celui-ci aurait demandé de l’aide pour empêcher tout mandat d’arrêt visant le premier ministre lui-même ainsi que la Défense et le chef d’état-major.

Pour rappel, le 26 avril dernier, le premier ministre israélien avait déclaré sur X que «la menace d’arrêter des militaires et des responsables de la seule démocratie du Moyen-Orient et du seul État juif du monde était scandaleuse» et pourrait provoquer «un dangereux précédent».