Prince Harry : Meghan Markle a décidé de ne pas accompagner son époux pour son retour au Royaume-Uni

À l’occasion des 10 ans des Invictus Games, le prince Harry reviendra au Royaume-Uni le 8 mai prochain. Après des mois de spéculation, Meghan Markle n’accompagnera pas son époux.

Ce sera encore une fois sans elle. Alors qu’il vit aujourd’hui aux États-Unis, le prince Harry reviendra à Londres le 8 mai prochain pour célébrer les 10 ans des Invictus Games à la cathédrale Saint-Paul. De son côté, Meghan Markle n’accompagnera pas son époux pour son retour au Royaume-Uni après sa visite en février dernier suite à l’annonce du cancer de son père, le roi Charles III.

Une nouvelle confirmée par le correspondant royal, Chris Ship, sur X. «Confirmation supplémentaire ce matin que Meghan ne rejoindra pas Harry pour le service anniversaire Invictus à Londres. Mais la duchesse de Sussex rejoindra le duc pour une visite inspirée par Invictus au Nigeria immédiatement après le départ de Harry du Royaume-Uni», peut-on lire.

Additional confirmation this morning that Meghan will not be joining Harry for the Invictus Anniversary service at @StPaulsLondon in London. But the Duchess of Sussex will join the Duke for an Invictus-inspired visit to Nigeria immediately after Harry leaves the UK. https://t.co/Rt3bQv0CSu

