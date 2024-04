Attaque au sabre à Londres : un enfant de 13 ans est mort

Un homme de 36 ans a été arrêté, ce mardi 30 avril à Londres (Royaume-Uni), après avoir attaqué plusieurs personnes, dont deux policiers, avec un sabre. Un enfant de 13 ans a été tué et quatre autres personnes blessées.

Londres de nouveau victime d'une attaque à l'arme blanche. Au cœur de la capitale britannique ce mardi 30 avril, un individu de 36 ans s'en est pris à plusieurs personnes, dont deux policiers, à l'aide d'un sabre. Un enfant de 13 ans est mort dans l'attaque et quatre personnes ont été blessées.

Horrifying scenes in Hainault this morning where a man stabbed 4 people with a Samurai sword. Our thoughts and prayers are with the families. Knife crime has risen 54% in London and is at a 5 year high. We can’t go on like this. pic.twitter.com/k1y6JvuYUe

Dans un communiqué, la police précise avoir été appelée «peu avant 7h» (heure locale) près d'une station de métro, des témoins affirmant que «des personnes avaient été poignardées».

«Un homme avec une épée a été arrêté», a-t-elle ajouté, précisant que selon les témoignages récoltés sur place le suspect a attaqué des passants «et deux officiers de police».

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias britanniques montrent un homme blanc, légèrement barbu, vêtu d'un pantalon noir et d'un sweat à capuche jaune, épée en main, marchant erratiquement devant des maisons, tandis que des voitures de police encadrent la scène.

Après cette attaque, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré sur X qu'il s'agissait d'un «incident choquant». «Mes pensées vont aux personnes touchées et à leur famille (...). Une telle violence n'a pas de place dans nos rues», a-t-il ajouté.

This is a shocking incident. My thoughts are with those affected and their families.





I'd like to thank the emergency services for their ongoing response, and pay tribute to the extraordinary bravery shown by police on the scene.





Such violence has no place on our streets. https://t.co/ekaNY9PY7g

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 30, 2024