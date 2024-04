Israël-Hamas : Stéphane Séjourné s'est entretenu avec son homologue Israël Katz lors d'une visite

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné a rendu visite ce mardi à son homologue israélien Israël Katz. Leurs discussions étaient notamment centrées sur l’aide humanitaire à Gaza et sur l'offensive militaire à Rafah.

Après le Liban et l’Arabie Saoudite, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné s’est rendu en Israël. L’homme politique s’est ainsi entretenu ce mardi 30 avril avec son homologue Israël Katz. Les deux ministres ont notamment discuté de l’aide humanitaire apportée à Gaza et de l'offensive militaire à Rafah dont le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réaffirmé mardi la nécessité, mais à laquelle la France répète son opposition.

Selon une source diplomatique, Stéphane Séjourné a réaffirmé mardi «le soutien» de la France à Israël mais aussi «ses désaccords», notamment sur ce projet d'offensive d'ampleur dans la ville de Rafah. Outre la France, de nombreux pays, dont les Etats-Unis, allié historique d'Israël, ont exprimé publiquement leur opposition, redoutant un carnage parmi les civils.

Sa visite intervient alors qu'une médiation qatarie, égyptienne et américaine de longue haleine fait naître un espoir de trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, associée à la libération d'otages. Et ce après près de sept mois de combats et de bombardements quasi-quotidiens dans la bande de Gaza.

La France a également évoqué avec Israël son projet de résolution à l'ONU - annoncé début avril - «qui reprend des demandes fortes israéliennes, comme la qualification du 7 octobre comme terroriste, les violences sexuelles commises ce jour-là, mais aussi les paramètres d'une solution politique pour le conflit», selon une source diplomatique française à l'AFP.

Échanges avec @netanyahu, en Israël.





Notre politique équilibrée reste inchangée.



Les otages doivent être libérés. Le cessez-le-feu doit être signé. La désescalade doit être engagée au Liban.





Ce sont les conditions pour la paix, en Israël et dans la région. pic.twitter.com/ajkcLJqnxl — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) April 30, 2024

«Notre politique équilibrée reste inchangée»

Stéphane Séjourné a également rencontré lors de sa visite, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. «Notre politique équilibrée reste inchangée», a écrit le responsable politique français sur X. «Les otages doivent être libérés. Le cessez-le-feu doit être signé. La désescalade doit être engagée au Liban. Ce sont les conditions pour la paix, en Israël et dans la région», a-t-il ajouté.

Lundi, ce dernier était à Ryad pour s’entretenir avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ainsi que «les autorités de nombreux pays pour continuer de travailler à une solution de paix durable, autour du conflit à Gaza».

Le 7 octobre, des combattants du Hamas ont mené depuis Gaza une attaque sans précédent dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de 1.170 personnes, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Quelque 250 personnes ont été enlevées et 129 restent captives à Gaza, dont 34 sont mortes, selon des responsables israéliens.

La vaste opération militaire menée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait 34.535 morts, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas dans le territoire palestinien.