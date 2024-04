«Je suis fou d’elle» : les spectateurs émus par la déclaration de Keith Urban à son épouse Nicole Kidman

Nicole Kidman a foulé le tapis rouge des American Film Institute Life Achievement Awards au bras de son époux Keith Urban, samedi 27 avril dernier. Au cours de la soirée, le chanteur n’a pas hésité à lui déclarer sa flamme, de quoi émouvoir les spectateurs.

Séquence émotion. Nicole Kidman a illuminé le tapis rouge des AFI Life Achievement Awards au bras de son époux Keith Urban, qui n'a pas manqué de lui faire une déclaration d’amour sous les yeux de leurs filles Sunday Rose (15 ans) et Faith Margaret (13 ans). «J’ai eu énormément de chance dans ma vie, mais il y a aussi la chose la plus importante, le grand amour. Il y a de l’amour dans ma vie et les amours de ma vie. Mes filles n’ont jamais été avec moi sur un tapis rouge. Ce soir, c’était leur grande première, elles sont là», a-t-il déclaré sur scène.

Keith Urban retrace leur histoire d’amour en public

Lors de cette cérémonie, Nicole Kidman a reçu le prestigieux AFI Life Achievement Award pour l’ensemble de sa carrière. Pour la féliciter, des personnalités célèbres comme Meryl Streep et Morgan Freeman ont fait un discours. Mais celui qui marquera les esprits lors de cette soirée est celui de son époux.

Le chanteur australien a commencé son hommage en racontant leur rencontre lors d’un enregistrement du talk-show «G’day LA», puis a poursuivi en évoquant sa cure de désintoxication quelques mois après leur mariage. «Quatre mois après le mariage, je suis entré en cure de désintoxication pendant trois mois. Nous n’avions aucune idée de ce qui allait nous arriver. Nicole a éradiqué toutes les pensées négatives, même certaines des siennes. Et elle a choisi l’amour. Et nous voilà ce soir, 18 ans plus tard», a-t-il déclaré, avant de la couvrir de compliments.

«Elle est crue, mais elle est intelligente. Elle est sérieuse et complètement folle, c’est vraiment amusant d’être avec elle. C’est une excellente organisatrice et elle est super cool. Elle a une capacité d’aimer comme aucune autre personne que j’ai rencontrée. Et je sais que ce soir, tout tourne autour de son travail. Mais l’année prochaine, cela fera vingt ans que je suis fou d’elle», a-t-il conclu.