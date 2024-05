Chine : les terribles images d'une autoroute qui s'effondre et fait 24 morts

Dans la nuit de mardi à mercredi, une portion d'autoroute s'est effondrée dans le sud de la Chine. Au moins 24 personnes ont perdu la vie, selon un bilan provisoire.

L'effondrement d'un tronçon d'autoroute en Chine, dans la province du Guangdong (sud) a pris les automobilistes par surprise, dans la nuit de mardi à mercredi. D'après les médias chinois, 20 véhicules ont été «piégés» et au moins 24 personnes sont mortes.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le trou béant formé sur l'autoroute mais aussi les voitures tombées en contrebas, parmi les flammes et la fumée.

D'après les informations de l'Associated press, la route s'est effondrée sur 17,9 mètres, vers 2h du matin, entre la ville de Meizhou et le comté de Dabu. Des témoins ont raconté avoir entendu un bruit fort et disent avoir vu le trou se former juste après leur propre passage sur l'autoroute.

As daytime footage shows the aftermath of a highway collapse which left dozens of casualties in southern China. #Guangdong | #China At least 19 people were killed and 30 others were hospitalized after a section of a highway collapsed in the Guangdong province of China.#China pic.twitter.com/emxgQcP3Wc — Kaka kashmiri (@KakaKashmirii) May 1, 2024

A section of a highway collapsed in Meizhou city, Guangdong province, China, leading to the death of 19 people. pic.twitter.com/i9rNnavp6z — (@ShubhSayy) May 1, 2024

L'agence d'Etat Chine Nouvelle a précisé que l'incident a «impliqué 54 personnes au total et au moins 24 ont été «confirmées comme étant décédées». 30 victimes ont par ailleurs été conduites à l'hôpital et leur vie n'est pas danger.

Multiple Dead After Expressway Collapses in China





Several vehicles fell through the Meizhou-Dalian Expressway in Guangdong in the early hours of Wednesday, after a section of the road caved in.





Local media reports 19 people have been killed with rescue operations ongoing. pic.twitter.com/dt2j420bjh — RT_India (@RT_India_news) May 1, 2024

Une partie de l'autoroute S12 a été fermée dans les deux sens et 500 personnes ont été mobilisées pour participer aux secours. D'après la chaîne de télévision CCTV, elles appartiennent aux services chargés de la sécurité publique, des interventions d'urgence, de la lutte contre les incendies et du sauvetage minier. Des dizaines de véhicules d'urgence et de grues se sont rassemblés sur les lieux du sinistre.

La CCTV parle d'une «catastrophe géologique naturelle» liée aux trombes d'eau qui se sont abattues ces dernières semaines dans la région, provoquant de graves inondations et des glissements de terrain. La province de Guangdong a été traversé par plusieurs événements climatiques violents ces dernières semaines, parmi lesquels une tornade.