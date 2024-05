Etats-Unis : un potentiel tueur en série arrêté en Floride après le meurtre de deux femmes

Un homme de 24 ans a été arrêté lundi en Floride, aux Etats-Unis, pour le meurtre de deux travailleuses du sexe. Les autorités locales ont déclaré que si le suspect n'avait pas été appréhendé, il aurait très bien pu devenir un tueur en série, notamment en raison du profil des victimes.

Les policiers sont convaincus qu'il y aurait pu avoir bien plus de victimes. Le bureau du shérif du comté d'Orange (Floride, États-Unis) a annoncé l'arrestation et l'incarcération de Carlos Yadiel Baez-Nieves, un homme de 24 ans soupçonné d'avoir tué deux femmes en l'espace d'un mois.

Dans un communiqué, partagé notamment par le média CBS, John Mina, a félicité les autorités locales pour leur travail. «Je suis persuadé que grâce à leur vigilance dans ces affaires, nos détectives ont empêché Carlos Yadiel Baez-Nieves de devenir un tueur en série prolifique.»

Aux États-Unis, le Bureau Fédéral d'investigations ou FBI définit le tueur en série comme une personne ayant tué deux personnes ou plus dans des situations distinctes mais avec le même modus operandi (mode opératoire, ndlr). Il est également communément admis que le tueur en série vise des victimes ayant le même profil.

Un mode opératoire identique

Dans cette affaire, le suspect s'est attaqué à deux femmes d'une quarantaine d'années ayant un profil à risque. En effet, les victimes étaient toutes les deux travailleuses du sexe. Selon les enquêteurs, Carlos Yadiel Baez-Nieves aurait procédé de la même manière pour les deux meurtres.

Ainsi, ce tueur en série potentiel à tout d'abord abordé Fatia Flowers âgée de 41 ans pour lui demander ses services de prostituée. Il l'aurait fait monter dans son camion, aurait eu des relations sexuelles avec elle avant de l'étrangler et de jeter son corps à une intersection. La seconde victime, Nichole Daniels, 44 ans, a été tuée de la même manière en avril.

Aux États-Unis, les travailleuses du sexe ont souvent été des victimes de tueurs en série. Leur style de vie considéré à risque par les enquêteurs faisant d'elles des cibles de choix pour les serial killers.

On peut notamment citer le tueur de la Green River, Gary Ridgway, qui aurait fait entre 49 et 90 victimes, dont un grand nombre de prostituées, ou encore l’éventreur de Long Island, Joel Rikfin qui a tué 17 prostituées à la fin des années 1980 et du début des années 1990.

Poursuivi du chef d'accusation de deux meurtres au premier degré, Carlos Yadiel Baez-Nieves risque la peine de mort s'il est reconnu coupable, l'État de Floride pratiquant la peine capitale.