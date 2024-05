Eurovision 2024 : pourquoi l’Australie participe-t-elle à la 68e édition du concours ?

Le coup d’envoi de l’Eurovision 2024 sera donné le 7 mai prochain lors de la première demi-finale à Malmö (Suède). Cette année encore, l’Australie participe au concours, pour la 8e fois consécutive.

Une victoire est-elle possible ? Depuis 2015, l’Australie s’invite sur la scène de l’Eurovision, et fera de même pour cette 68e édition. Le duo de chanteurs Electric Fields représentera le pays de l’Océanie en interprétant leur titre «One Milkali» en Suède. Destinée à être une invitation exceptionnelle en gage de remerciement pour sa fidélité et son engagement, l’Australie enchaîne les années de participation. Loin d'être une anomalie, cette participation est rendue possible par les statuts du concours.

En effet, pour pouvoir participer, il faut être membre actif de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), une alliance médiatique, ce qui est le cas de l'Australie.

Diffusée depuis 1983 par le SBS (Special Broadcasting Service) du pays, l'Eurovision réunit des millions de téléspectateurs australiens chaque année, un chiffre en constante augmentation depuis 2015. En décrochant une cinquième place dès sa première participation, l'UER a décidé de renouveler l'expérience chaque année.

Cette nouvelle édition, dont la finale se tient samedi 11 mai, sera rythmée par la candidature de Slimane, le retour du Luxembourg et les cinquante ans de la victoire d’ABBA.