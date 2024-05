Israël-Hamas : Antony Blinken se rapproche d’un accord de trêve de 40 jours et de restitution des otages

En visite à Tel-Aviv, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a souligné ce mercredi sa volonté d'obtenir un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ainsi que la libération des otages retenus par le mouvement terroriste palestinien.

Un nouvel accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas n'a jamais été aussi proche. En ce sens, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est rendu à Tel-Aviv pour rencontrer le président israélien Isaac Herzog, dans l'espoir d'être une voix suffisamment puissante pour enclencher un court processus de paix.

We've seen clear and demonstrable progress in getting more assistance into Gaza, but more needs to be done.





We're pressing to make sure aid is actually getting to people in an effective way, and that it includes more than just food — water, sanitation, medical supplies. pic.twitter.com/6Bqzf5pweU

