Pologne : des individus tentent de mettre le feu à une synagogue de Varsovie

Le ministre des Affaires étrangères polonais a annoncé, ce mercredi 1er mai, que des individus, armés d’un cocktail Molotov, ont tenté de mettre le feu à une synagogue de Varsovie. Fort heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé, mais a profondément choqué le pays.

Un drame a peut-être été évité, dans un contexte de fortes tensions dues au conflit entre Israël et le Hamas, qui fait surgir une vague d’antisémitisme en Europe.

La préfecture de police de Varsovie, en Pologne a indiqué avoir reçu un appel faisant état d’une tentative d’incendie de la synagogue Nożyk, ce mercredi 1er mai, comme l’a rapporté le média polonais, PAP.

Construite entre 1898 et 1902, la synagogue de Nożyk demeure la seule maison de prière de la communauté juive de Varsovie, ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale et étant toujours active. Une histoire qui appuie d’autant plus la sidération de sphère politique polonaise.

«L’antisémitisme n’a pas sa place en Pologne»

La nouvelle a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères polonais, Radoslaw Sikorski, au travers d’un message posté dans la matinée sur X, «le rabbin Schudrich écrit que quelqu’un a tenté de mettre le feu à la synagogue Nożyk avec un cocktail Molotov». Celui-ci a ensuite conclu son message en précisant que, «Dieu merci, personne n’a été blessé». Par ailleurs, seules quelques petites parties du bâtiment ont été endommagées.

Rabin Schudrich pisze. że ktoś próbował podpalić synagogę Nożyków przy pomocy koktailu Mołotowa. Dzięki Bogu nikt nie ucierpiał.



Ciekawe kto nam próbuje zakłócić rocznicę wstąpienia do UE.



Może ci sami, którzy bazgrali gwiazdy Dawida w Paryżu? — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) May 1, 2024

Le président polonais Andrzej Duda, s’est également manifesté sur X dans un message publié vers midi, «je condamne l’attaque honteuse contre la synagogue Nożyk à Varsovie», concluant sur une note très claire «l’antisémitisme n’a pas sa place en Pologne ! il n’y a pas de place en Pologne pour la haine !».

Potępiam haniebny atak na Synagogę Nożyków w Warszawie. Nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm! Nie ma w Polsce miejsca na nienawiść! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 1, 2024

L’ambassade des États-Unis a pareillement condamné cette action et a adressé un message de soutien à «la communauté juive de Pologne», «nous soutenons tous ceux qui luttent contre l’antisémitisme», a rapporté le journal polonais wyborcza.pl.

Mais si pour l’heure, personne n’a revendiqué cet acte, le ministre a d’ores et déjà émis son hypothèse. Pour lui, il pourrait s’agir de personnes qui souhaiteraient «perturber l’anniversaire de l’adhésion à l’UE», accusant ainsi les mêmes genres d’individus qui avaient «griffonné les étoiles de David à Paris», le 31 octobre dernier.

Un couple de Moldaves avait alors été interpellé et avait affirmé avoir agi «sur la commande d’un tiers et contre rémunération, ce qu’attestait une conversation en ruse dans leur téléphone», avait affirmé la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau. Selon des sources proches du dossier, le commanditaire présumé de ces actes serait Anatolïï Prizenko, un homme d’affaires moldave prorusse.