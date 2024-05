Royaume-Uni : les premiers migrants susceptibles d’être expulsés vers le Rwanda arrêtés

Au Royaume-Uni, les premiers migrants en situation irrégulière susceptibles d’être expulsés vers le Rwanda ont été arrêtés et placés en détention, a annoncé le ministère britannique de l’Intérieur ce mercredi.

Rishi Sunak, le Premier ministre britannique l’avait promis. Quelques jours après l’adoption d’un projet de loi d’expulsion vers le Rwanda des demandeurs d’asile entrés illégalement au Royaume-Uni, les premiers migrants susceptibles d’être expulsés ont été arrêtés et placés en détention, selon le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni.

«Les équipes opérationnelles du ministère de l'intérieur ont travaillé à un rythme soutenu pour détenir rapidement et en toute sécurité les personnes susceptibles d'être transférées au Rwanda (…). Cette action est un élément clé du plan visant à acheminer les vols vers le Rwanda dans les 9 à 11 semaines à venir», a indiqué le ministère dans un communiqué. Il n’a toutefois pas indiqué le nombre de personnes qui ont été arrêtés, mais a indiqué que des vols commerciaux vers le Rwanda avaient d’ores et déjà été réservés.

Le ministère a par ailleurs diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de policiers en train d'arrêter les migrants avant leur expulsion.

BREAKING: The first people set to be removed to Rwanda have been detained. pic.twitter.com/2WWNhQVC1l

— Home Office (@ukhomeoffice) May 1, 2024