Amsterdam : une place de parking en vente à 495.000 euros dans le centre-ville

Alors que l’inflation dépasse les 17% aux Pays-Bas, le prix des logements augmente d’autant plus dans la capitale néerlandaise. Une place de parking est en vente au prix «hallucinant» d'un demi-million d’euros au cœur de la ville.

Avec une augmentation des prix des logements s’élevant à plus de 16%, devenir propriétaire à Amsterdam est quasiment impossible. Alors que le prix moyen d’un logement dans la capitale s’élève à 430.000 euros, une place de parking située proche de la place du marché est proposée à 495.000 euros.

Mis en vente par l’agence immobilière Funda, l’emplacement se trouve à proximité du musée Van Gogh et du Musée national néerlandais. Quelque 18 mètres carrés dans un complexe fermé et «dans la rue commerçante la plus célèbre et exclusive des Pays-Bas» peuvent aussi être loués 750 € par mois.

Cette annonce a provoqué un tollé dans le pays, qui est confronté à une pénurie de logements sans précédent. On estime qu'il manque 390.000 logements à Amsterdam, et il est extrêmement difficile pour les personnes seules touchant un revenu moyen de trouver un logement abordable.

Une place exclusive dans un centre fermé aux véhicules

Afin de rendre le centre-ville de la capitale plus attractif pour les piétons, de nombreuses places de parking ont été fermées. L’offre se fait donc plus rare et une augmentation des prix est donc logique.

«Il n'y a pas d'espace extérieur, donc se garer est très difficile dans ce quartier et il y a rarement une place de parking disponible. (…) Elles deviennent de plus en plus rares et leur valeur augmente donc, mais une telle place ne vaut bien sûr pas un demi-million d'euros», détaille le média néerlandais RTL.

Un emplacement, une offre unique et une flambée des prix «justifieraient un tel prix», selon l’agence immobilière J. Heule, qui dit «comprendre le prix affiché». L’agence néerlandaise affirme que de nombreuses maisons se vendent à plusieurs millions d’euros dans ce quartier.