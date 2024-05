États-Unis : un garçon de 9 ans court plusieurs kilomètres en pleine tempête et sauve ses parents

À tout juste 9 ans, le jeune Branson Baker a sauvé la vie de ses deux parents en courant plusieurs kilomètres de nuit en pleine tempête. Sa famille avait été victime d’une tornade le week-end dernier dans l’Oklahoma aux États-Unis.

Un véritable héros. Alors que ses parents ont été gravement blessés par une tornade en Oklahoma (États-Unis), Branson Baker, 9 ans, n’a pas hésité à braver les éléments pour les sauver.

L’État de l’Oklahoma a été le théâtre de nombreuses tornades durant le week-end du 27 et 28 avril. Le bilan, très lourd, est établi a quatre morts, des dizaines d’autres personnes ont été blessées et de nombreuses maisons ont été détruites.

9-year-old's heroic act saves parents after Oklahoma tornado: "Please don't die, I will be back" https://t.co/HOe8QvfoVH — CBS News (@CBSNews) May 2, 2024

Wayne et Lydie Baker et Branson, leur fils de 9 ans, étaient en route pour un abri anti-tornade, lorsqu’ils ont été surpris par l’une d’elles. Leur voiture a été prise à l'intérieur et s’est retrouvée bloquée sous un arbre déraciné.

Les deux adultes ont été sévèrement blessés dans l’accident. Le père de famille a eu le dos, le cou, le sternum, un bras et des côtes fracturés. De son côté, la mère a eu le dos, le cou, des côtes, la mâchoire et une main brisés, ainsi qu’un poumon perforé.

Une course éclairée par le tonnerre

Miraculeusement sorti indemne de l’accident, le jeune garçon est parvenu à s'extirper du véhicule accidenté. Il a alors couru, seul dans la nuit et en pleine tempête, slalomant entre les débris d’arbres, de câbles électriques, pour trouver de l’aide dans une maison voisine.

Son oncle, Johnny Baker, a témoigné auprès de CBS News, déclarant : «Il n’a trouvé son chemin que grâce aux éclairs qui illuminaient la route. Il a couru aussi vite qu’il le pouvait, aussi fort qu’il le pouvait, il a fait un mile (1,5 km) en 10 minutes. C’est assez impressionnant pour un petit garçon».

«La dernière chose que Brandon a dite à ses parents avant de partir, c’est ‘Maman, Papa, s’il vous plaît, ne mourez pas, je vais revenir’», a-t-il ajouté.

À l'heure actuelle, les deux parents du garçonnet sont sains et saufs grâce au courage de leur fils, mais ils vont devoir faire face à de longs mois de convalescence. Pour les aider, l’équipe de baseball du jeune héros a organisé un match caritatif, qui a permis de lever plus de 10.000 dollars de fonds (environ 9.300 euros).