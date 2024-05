Israël-Hamas : Dror Or, otage israélien détenu dans la bande de Gaza, est mort

Dror Or, otage israélien retenu dans la bande de Gaza depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, a été déclaré mort, ont annoncé vendredi les autorités israéliennes et des proches.

Retenu dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, Dror Or, âgé de 49 ans, a été tué, a indiqué dans un communiqué le kibboutz Be’eri où il vivait et dont les habitants ont été parmi les plus touchés par l’attaque terroriste en territoire israélien du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Son épouse, Yonat, avait été tuée lors de cet assaut tandis que deux de leurs trois enfants, Noam et Alma, âgés respectivement de 17 ans et de 13 ans, avaient été kidnappés puis libérés dans le cadre d’un accord de trêve à la fin du mois de novembre.

«Il est désormais confirmé que Dror Or, kidnappé par le Hamas le 7 octobre, a été assassiné et son corps retenu à Gaza», a indiqué le gouvernement israélien sur son compte X, précisant qu'Alma, Noam et leur frère Yahli étaient désormais orphelins.

