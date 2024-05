Royaume-Uni : un jeune de 16 ans condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un autre adolescent

Un adolescent de 16 ans a été condamné à la prison à vie, au Royaume-Uni, ce vendredi 3 mai, pour le meurtre d’un autre adolescent.

Shane Cunningham, un adolescent britannique de 16 ans, a été condamné ce vendredi par la Bristol Crown Court à la prison à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 16 ans, pour le meurtre d’un autre adolescent du même âge lors d’une fête d’anniversaire.

Deux autres jeunes, Cartel Bushnell et Leo Knight, ont également été condamnés dans cette affaire pour homicide involontaire, et ont écopé de peines de neuf ans et neuf ans et demi de détention.

La victime, Mikey Royon, également âgée de 16 ans, avait été poignardée à mort avec un large couteau lors d'une fête d'anniversaire en juin dernier. Les trois adolescents mis en cause s'étaient rendus à cette soirée avec des couteaux. Shane Cunningham avait déclaré que c’était Mikey Royon qui avait brandi un couteau devant lui lors de la fête, et qu'il avait donc agi par légitime défense.

Les trois accusés, s’étaient enfuis de la fête et s’étaient débarrassés de leurs armes et de leurs vêtements. La victime, grièvement blessée, avait été laissée ensanglantée dans l’allée qui menait à la maison où se déroulait la fête d’anniversaire, et les secours n'avaient pas pu le réanimer.

«Il est clair que vous avez pris les armes pour vous battre et blesser des gens si des violences devaient se produire», a déclaré le juge, soulignant que les adolescents étaient venus avec «de gros couteaux» cachés dans leurs vêtements. Le juge a toutefois reconnu que la victime portait également un couteau, et que les événements durant la fête «avaient évolué rapidement». Le jury a toutefois condamné les trois garçons a rejeté toute légitime défense

Interviewé par la BBC, le père de la victime a déclaré : «Je me sens tellement torturé par la perte de mon fils... J'ai l'impression d'être condamné à perpétuité». «Le jour où mon Mikey a été tué, ma vie a changé à jamais», a également déclaré sa mère à la presse.

Selon les chiffres des autorités britanniques, les attaques à l’arme blanche sont en augmentation au Royaume-Uni, avec une hausse de 7% l’an dernier, soit environ 50.000 attaques en Angleterre et au Pays de Galles.