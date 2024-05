Université de Stanford : un étudiant photographié avec un bandeau qui ressemble à celui du Hamas

Une image virale d’un homme sur le campus de l’université de Stanford aux Etats-Unis portant un bandeau qui ressemble à celui porté par les combattants terroristes du Hamas a été prise par deux étudiants juifs jeudi 2 mai.

Une vision glaçante. Deux étudiants de l'université de Stanford aux Etats-Unis ont été particulièrement choqué d'apercevoir sur le campus un manifestant arborant le bandeau du Hamas, le mouvement terroriste qui a revendiqué l'attaque du 7 octobre. Les deux amis, qui ont souhaité rester anonymes pour des raisons de sécurité, ont déclaré qu'ils se promenaient vendredi près de White Plaza, le centre du campus de l'université Stanford, université américaine privée située dans la Silicon Valley au sud de San Francisco, où des manifestants anti-israéliens ont installé un campement, lorsqu'ils ont repéré quelqu'un assis en train de pique-niquer.

Après s'être rapprochés de la personne non identifiée, les deux étudiants ont réalisé que le bandeau qu'il portait était du même type que celui porté par les membres des Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche militaire du Hamas fondée en 1991. «Nous étions juste sous le choc que quelqu'un puisse être comme ça au milieu de notre campus», a déclaré l'un des étudiants à Fox News Digital. «Je suis seulement monté pour prendre la photo parce que j'étais là avec mon ami. Nous avons pensé aller vers lui et lui dire quelque chose, mais ensuite nous avons pensé que cela n'en valait pas la peine et que, au contraire, cela pourrait simplement être dangereux.»

L’image de l’homme assis à la table portant le bandeau vert avec des écritures arabes et un couvre-visage a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, attirant l’attention des administrateurs de l’université. «Nous avons reçu de nombreux messages d'inquiétude concernant une photo circulant sur les réseaux sociaux d'un individu sur White Plaza qui semblait porter un bandeau vert semblable à ceux portés par les membres du Hamas», a déclaré l'école dans un communiqué mercredi.

