Voici les 10 plus grandes puissances économiques mondiales en 2024

Le classement des dix plus grandes puissances économiques mondiales en 2024 en fonction de leur PIB a été publié par le site spécialisé Forbes. Selon ce classement, les Etats-Unis demeurent le pays le plus riche du monde, devant la Chine et l’Allemagne, qui complètent le podium.

Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur qui permet d’évaluer la puissance économique d’un pays. Il permet de quantifier la valeur totale de la «production de richesse» annuelle effectuée par les agents économiques résidant à l'intérieur d'un territoire. Il est souvent rapporté au nombre d’habitants du territoire donné, pour obtenir le PIB par habitant, ce qui change l'ordre du classement.

Canada

L'économie canadienne repose en grande partie sur ses abondantes ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz, les minéraux et le bois. En outre, le pays peut compter sur un secteur de services florissant, sur une industrie manufacturière bien établie et sur une volonté importante d'encourager l'innovation et les progrès technologiques. Le taux de croissance du PIB du Canada est de 1,2%.

Brésil

L'économie brésilienne présente un large éventail de secteurs, englobant l'agriculture, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière et les services. Il s'agit notamment d'un centre mondial de premier plan pour la production et l'exportation de produits agricoles. Plusieurs facteurs, dont les prix des matières premières, la consommation intérieure et les progrès des infrastructures, déterminent la croissance de l'économie brésilienne. Le taux de croissance du PIB du Brésil est de 2,2%.

Italie

Troisième économie de l'Union européenne, et huitième mondiale, l'Italie peut se targuer d'avoir un marché très développé. Le pays est connu pour son secteur commercial influent, pour son tourisme et pour son industrie agricole compétitive. Le taux de croissance du PIB de l’Italie est de 0,7%.

France

La France se classe en 7e position du classement des puissances économiques mondiales avec un PIB estimé à 2.920 milliards de dollars en 2023. L'économie française se caractérise par sa diversification, mettant l'accent sur des industries telles que l'aérospatiale, le tourisme, les produits de luxe et l'agriculture. La France est réputée pour son solide système de protection sociale, ses infrastructures développées et ses investissements dans la recherche et le développement. Le taux de croissance annuel du PIB de la France est de 0,7%.

Royaume-Uni

L'économie du Royaume-Uni, placée en 6e position du classement, se compose d'un mélange de services, d'industries manufacturières, de finance et de secteurs créatifs, et se trouve bien aidée par sa capitale, Londres, qui est un immense centre financier mondial attirant les investissements étrangers. Ses alliances commerciales et la mondialisation façonnent également l'expansion économique du Royaume-Uni. Le taux de croissance annuel du PIB du Royaume-Uni est de 0,5%.

Inde

L'Inde est classée en cinquième position du classement des plus grandes puissances économiques mondiales en 2024. L'économie indienne se caractérise par sa diversité et sa croissance rapide, alimentée par des secteurs clés tels que les technologies de l'information, les services, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Le pays tire parti de son vaste marché intérieur, d'une main d'œuvre jeune et compétente sur le plan technologique, et d'une classe moyenne en pleine expansion. Le taux de croissance annuel du PIB de l’Inde est de 6,8%.

Japon

L'économie japonaise se distingue notamment par sa technologie de pointe, son industrie manufacturière et ses services. Les secteurs les plus importants sont l'automobile, l'électronique, et la finance. En outre, le Japon est reconnu pour son éthique de travail inébranlable, ses avancées technologiques pionnières et ses exportations exceptionnelles de produits de qualité supérieure. Le taux de croissance annuel du PIB du Japon est de 0,9%.

Allemagne

L'économie allemande est fortement axée sur les exportations et bénéficie de secteurs très solides dans l'ingénierie, l'automobile, la chimie et la pharmacie. Elle tire son avantage de sa main d'œuvre qualifiée, de ses initiatives solides en matière de recherche et de développement et de son engagement prononcé en faveur de l'innovation. Le taux de croissance annuel du PIB de l’Allemagne est de 0,2%.

Chine

La Chine a connu un essor économique notable, passant du quatrième rang du classement en 1960 au deuxième rang en 2023. L'économie chinoise repose principalement sur l'industrie manufacturière, les exportations et les investissements. Elle possède une main d'œuvre nombreuse, un soutien gouvernemental solide, des infrastructures de plus en plus qualitatives et un marché de consommateurs en pleine expansion. Le taux de croissance annuel du PIB de la Chine est de 4,6%.

Etats-Unis

Les Etats-Unis conservent leur statut de plus grande puissance économique mondiale et de pays le plus riche, en maintenant fermement leur position au sommet du classement de 1960 à 2023. Leur économie présente une grande diversité, portée par des secteurs importants tels que les services, l'industrie manufacturière, la finance et la technologie. Les États-Unis jouissent d'un marché de consommateurs important, encouragent l'innovation et l'esprit d'entreprise, possèdent des infrastructures solides et bénéficient de conditions commerciales avantageuses. Le taux de croissance annuel du PIB des USA est de 2,7%.

Derrière ces dix pays, on retrouve dans l’ordre : la Russie, le Mexique, l’Australie, la Corée du Sud, l’Espagne, l’Indonésie, les Pays-Bas, la Turquie, l’Arabie saoudite, et la Suisse.