Brésil : au moins 66 morts et 101 portés disparus après d’importantes intempéries dans le sud du pays

Une catastrophe sans précédent. Plusieurs villes du sud du Brésil font face à des pluies diluviennes, qui ont déjà tué 66 personnes. Le bilan fait également état de 101 portés disparus.

Rio Grande do Sul est la région la plus touchée par ces inondations, près de 320 localités ont été frappées. Face à ces pluies diluviennes, l'«état de calamité publique» a ainsi été déclaré mercredi 1er mai dans la région, également victime d’orages dévastateurs.

Selon son gouverneur, Eduardo Leite, il s'agit donc du «pire désastre climatique» jamais vu au Brésil. Samedi 4 mai, il a appelé à un «plan Marshall» pour reconstruire la région, craignant pour «l'approvisionnement» et «la chaîne de production».

80.000 personnes évacuées

Le président brésilien Lula, qui a rencontré Eduardo Leite jeudi 2 mai, a promis que le Rio Grande do Sul «ne manquera pas de moyens» humains ou matériels pour faire face à cette catastrophe. Au total, plus de 600 militaires, équipés d'hélicoptères et de bateaux, ont été envoyés en renfort pour les opérations de secours et la distribution de vivres aux victimes.

Lula a également assuré que le gouvernement fédéral était mobilisé «à 100%» pour «atténuer la souffrance due à cet événement naturel extrême».

À l'heure actuelle, 80.000 personnes ont dû être évacuées de leur domicile et 15.000 ont trouvé refuge dans des abris mis en place par les autorités de l'État.

au moins deux morts dans l'explosion d'une station-service

Par ailleurs, samedi 4 mai, une forte explosion dans une station-service a fait au moins deux morts dans la ville brésilienne de Porto Alegre, située dans la zone frappée par ces inondations, a constaté un journaliste de l'AFP présent au moment de la déflagration.

L'incident s'est produit alors que des véhicules de secours se ravitaillaient en essence dans la station-service inondée.

Quatre barrages menacent de rompre

La plupart des infrastructures de l'État du Rio Grande do Sul sont sévèrement touchées. De nombreuses routes sont toujours inaccessibles et des ponts sont emportés par les flots, coupant des villes entières du reste du monde.

Selon les autorités locales, au moins quatre barrages «sont en situation d'urgence, avec un risque de rupture», faisant craindre des conséquences encore plus dramatiques.