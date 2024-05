Londres : le maire travailliste Sadiq Khan réélu pour un troisième mandat

Le travailliste Sadiq Khan, a été réélu pour un troisième mandat consécutif à la mairie de Londres ce samedi. C'est le premier à réaliser cette performance électorale.

Et de trois. Ce samedi, à l'issue du dépouillement des bulletins de vote, le travailliste Sadiq Khan a été réélu pour un troisième mandat consécutif à la mairie de Londres, une première dans l'histoire de la capitale britannique.

BREAKING NEWS: Labour's Sadiq Khan has officially won a landmark third successive term as mayor of London.https://t.co/1NmhvTlcBf — BBC London (@BBCLondonNews) May 4, 2024

Fils d'immigrés pakistanais, âgé de 53 ans, il est à la tête de Londres depuis 2016. D'après plusieurs médias dont la BBC, l'édile a largement devancé la candidate du parti conservateur Susan Hall. Il a récolté environ 43% des suffrages exprimés contre environ 33% pour son opposante.

Une victoire contrastée

Malgré tout, c'est un succès en demi-teinte pour Sadiq Khan, qui a réalisé son plus mauvais score aux élections municipales (il avait recueilli 56,9% des suffrages en 2016 et 55,2% des suffrages en 2021).

Un résultat qui peut s'expliquer par les difficultés qu'a le maire à résoudre les problèmes d'insécurité dans la capitale, avec une recrudescence des attaques au couteau, et des embouteillages monstres qui paralysent tous les jours la ville.

Ce résultat est en revanche un sérieux revers de plus pour les conservateurs. Les travaillistes ont remporté deux autres scrutins importants à Liverpool et à Manchester. Les prochaines élections législatives auront lieu au plus tard en janvier 2025, et les sondages annoncent une défaite cuisante pour le parti de l'actuel Premier ministre, Rishi Sunak.