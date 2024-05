Etats-Unis : ils jettent leurs ordures par dessus leur bateau, la vidéo devient virale et indigne les internautes

Des plaisanciers ont été filmés torse nu en train de jeter leurs déchets par-dessus bord en plein océan alors que se déroulait dimanche 28 avril dernier une fête nautique annuelle à Boca Raton (Floride), aux États-Unis.

Une scène choquante. Un groupe de jeunes hommes plaisanciers ont été filmés torse nu déversant deux poubelles d’ordures en plein océan en Floride, juste à la sortie de Boca Raton.

Selon Wavy Boats, qui a capturé la scène, l’incident s’est déroulé dimanche 28 avril dernier en pleine festivités de la «Boca Bash», fête nautique annuelle qui rassemble chaque année près de 10.000 de personnes sur le lac de Boca Raton. Sur la vidéo, on peut voir deux passagers du bateau aller à l’arrière de celui-ci et vider le contenu de deux poubelles par-dessus bord, sans aucune hésitation.

Cette scène a choqué les internautes partout dans le monde. La vidéo a été énormément vue et partagée sur les réseaux sociaux, certains médias locaux l’ayant relayée. L’organisation de «Boca Bash» a d'ailleurs jugé les faits dans un communiqué comme étant «complètement inacceptables» et expliqué ensuite qu’elle a identifié les pollueurs.

A group of boozed-up spring breakers has infuriated locals in Florida after dumping two huge trash cans full of garbage into the ocean.



'It just really infuriates you to see someone trash the ocean like that,' said Rodrigo, a local who often takes his boat out in those water. pic.twitter.com/0an5LE2zMI

— Daily Viral (@DailyviralUS) April 30, 2024