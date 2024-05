Etats-Unis : un véhicule s'écrase contre la Maison Blanche, le conducteur tué

Une voiture a violemment percuté un portail de sécurité de la Maison Blanche ce samedi soir. D’après les autorités locales, le conducteur a été déclaré mort sur place.

Un véhicule arrivé à grande vitesse a brutalement heurté une des grilles du périmètre de sécurité autour de la Maison Blanche à Washington ce samedi soir. Selon la police, le conducteur a été tué sur le coup, sans qu'il y ait eu de menace pour la sécurité, ont annoncé les services secrets américains.

«Incident : À 22h46, le Metropolitan Police Department a été appelé à l'intersection de la 15e rue et de Pennsylvania Avenue pour un accident. Un homme adulte a été déclaré mort sur place», est-il écrit sur le réseau social X.

Une enquête est en cours, mais Anthony Gugielmi, porte-parole des services secrets, chargés de la sécurité de la Maison Blanche, a précisé qu'il n'y avait «pas de menace, ni d'implications pour la sécurité publique».

Incident: At 10:46pm MPD was called to the intersection of 15th Street and Pennsylvania Ave NW for reports of a crash. One adult male was pronounced dead on scene. 1/2

— DC Police Department (@DCPoliceDept) May 5, 2024