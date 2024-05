Royaume-Uni : Jason Holton, l’homme le plus gros du pays, est décédé à l’âge de 33 ans

Jason Holton, connu pour être l’homme le plus gros du Royaume-Uni, est décédé samedi 27 avril dernier d’une défaillance d’organes à l’âge de 33 ans. Son poids avoisinait les 320 kg.

Réputé pour être l’homme le plus gros du Royaume-Uni, Jason Holton est décédé le samedi 27 avril, a appris le journal britannique The Sun ce dimanche 5 mai. Le décès de cet homme de 33 ans, intervenu quelques jours avant son 34e anniversaire, est dû à une défaillance d’organes.

Avec un poids avoisinant les 320 kg, Jason Holton a passé plus de huit mois reclus dans sa maison de Hamshire. Sa mère, Leisa, a déclaré au Sun que la santé de son fils avait commencé à décliner lorsque ses reins ont cessé de fonctionner.

«Je pensais que les médecins seraient en mesure de le sauver à nouveau, mais malheureusement cela n'a pas été possible», a-t-elle raconté. Jason Holton a alors été transféré au Royal Surrey County Hospital par une ambulance spéciale, nécessitant l'intervention de 6 pompiers.

