Voici les 7 marines les plus puissantes au monde

Pour assurer la défense de leurs intérêts maritimes, les grandes puissances investissent en masse dans leur marine militaire. Voici les sept pays dont la capacité totale des navires de combats est la plus efficace en mer hostile.

Posséder une marine de guerre capable de protéger ses eaux territoriales est primordial pour s’asseoir au rang de grande puissance militaire. Il existe sept pays qui ont la capacité de prétendre au titre des marines les plus puissantes au monde, selon le Journal du dimanche (JDD).

90% du commerce mondial de marchandises circule par voie maritime. Si la mer Rouge, la mer du Nord, la Méditerranée orientale ou encore la mer de Chine Méridionale présentent parfois des risques, les océans représentent une ressource économique cruciale. Ainsi, 7 pays multiplient les efforts pour accroître leur puissance en mer. Voici lesquels.

Les États-Unis

Si la Chine dépasse son ennemi américain en nombre de navires, avec une flotte de 1.572 bâtiments contre 1.139, l’US Navy est la plus puissante au monde, notamment grâce à la modernité de ses équipements.

Son plus gros vaisseau est l’USS Gerald Ford, livré en 2017, et sa première mission a eu lieu en 2022. Il s’agit du plus grand porte-avions au monde, avec une longueur de 332 mètres. Déterminée à garder son titre militaire, en mars 2024, la marine américaine a entamé les tests de son prochain porte-avions, l’USS John F. Kennedy, en construction depuis 2011, dont la livraison est prévue pour 2025.

La flotte de l’US Navy est composée de 11 porte-avions avec catapultes, 14 sous-marin nucléaires lanceur d’engins (SNLE), 50 sous-marins nucléaires d’attaque et 23 frégates, pour un poids total de 3 millions de tonnes.

Ce qui fait état de la toute-puissance de la marine américaine, c’est sa capacité à déployer plusieurs groupes aéronaval (GAN) en simultané tout autour du monde. Selon le JDD, après les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre dernier, les Américains ont déployé en quelques jours deux porte-avions et leurs escorteurs en mer Méditerranée orientale pour protéger l’État Hébreu.

La Chine

Le chef d’état-major de la «Royale» de 2016 à 2020, l’amiral Prazuck, a indiqué au JDD que Pékin avait «construit en quatre ans l’équivalent de la Marine nationale» française. Un palmarès très impressionnant qui classe la Chine en seconde position des marines les plus puissantes au monde.



À l’heure actuelle, la marine chinoise compte trois porte-avions, qui ne sont pas à propulsion nucléaire, et un quatrième est en construction. Les 1.572 navires de guerre ont un poids total d’1,2 million de tonnes.

La Russie

En décembre 2023, Vladimir Poutine inaugurait deux nouveaux sous-marins nucléaires pour remplacer des modèles de l’ère soviétique en circulation depuis les années 1980. Ils ont été affectés à la flotte du Pacifique, laissant sous-entendre que les ambitions de Moscou ne s’arrêtaient pas à l’Ukraine, estime France 24.

Selon le chef du Kremlin, huit autres sous-marins nucléaires de diverses classes seraient en cours de production dans les chantiers navals russes, pour renforcer sa présence dans «l’Arctique, l’Extrême-Orient, la mer Noire, la mer Baltique et la mer Caspienne», a relayé l’AFP lors d’une cérémonie de lever de drapeau dans le nord-ouest de la Russie, à Severodvinsk.

Pour l’heure, la marine de Russie possède 51 sous-marins, dont 13 SNLE. Les 605 navires de guerre de la marine du président russe équivalent à un poids total de 1,150 millions de tonnes.

Le Japon

Au vu de sa situation géographique, le Japon fait bien de miser sur sa flotte militaire. L’archipel, proche de la Chine, de la Corée du Nord ou encore de la Russie, possède une flotte de 512 tonnes.

La force principale de la marine japonaise sont ses deux bâtiments de la classe Izumo, des navires de 27.000 tonnes qui sont des porte-hélicoptères. En décembre 2022, le Japon a augmenté son budget de la défense, afin de construire de nouveaux navires de guerre. Le pays nippon compte aujourd’hui dans ses rangs 18 sous-marins et huit frégates.

Le Royaume-Uni

Considérée autrefois comme la force maritime la plus puissante au monde, la Royal Navy a perdu son statut à l’issue de la Seconde guerre mondiale, laissant son titre à l’US Navy.

Pour l’heure, la marine britannique est en déclin. En janvier dernier, les responsables du ministère de la Défense du Royaume-Uni ont expliqué que la Royal Navy peinait à recruter des marins, a rapporté Le Telegraph. Ainsi, l’un des deux porte-avions de la Royal Navy, le HMS Queen Elizabeth, n’avait pas pu être envoyé en mer Rouge en janvier dernier, faute de personnel.

À la cinquième place des marines mondiales, le Royaume-Uni possède une flotte de 457.000 tonnes.

Inde

Distancée par la Chine, la marine indienne est dans une course à la modernisation et à l’agrandissement de sa flotte maritime. Si l’Indian Navy n’a pas officiellement rejoint la force opérationnelle en mer Rouge dirigée par les États-Unis, elle déploie sur place une force navale loin d’être négligeable, a expliqué Olivier Guillard, chercheur associé à l’Institut d’études de géopolitique appliquée.

Entre novembre 2023 et fin janvier 2024, la marine et les garde-côtes indiens ont répondu à une dizaine d’appels de détresse distincts dans l’océan Indien, venant en aide à plusieurs navires détournés, aux équipages attaqués, aux bâtiments touchés par des tirs de missiles Houthis.

Équipée de deux porte-avions, 16 sous-marins, dont un SNLE et 16 frégates, l’Indian Navy a une flotte de 322.000 tonnes.

La France

Située entre la mer Méditerranée, l’océan Atlantique et la Manche, la France possède le deuxième domaine maritime le plus étendu au monde, après celui des États-Unis. Aujourd’hui, la «Royale» compte 307.000 tonnes d’acier dans ses ports militaires, dont sa pièce maitresse, le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, en plus de trois porte-hélicoptères amphibies, une quinzaine de frégates et neuf sous-marins à propulsion nucléaire.

Si l’Hexagone se situe en septième position des marines les plus puissantes au monde, c’est le seul pays, avec les États-Unis, à compter un porte-avions à propulsion nucléaire.

Selon le JDD, à l’horizon 2040, Paris sera doté d’un porte-avions nouvelle génération, plus grand que son aîné, en plus de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins troisième génération.