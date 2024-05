Afrique du Sud : un mort dans un immeuble effondré, 47 ouvriers piégés

Un immeuble en construction s’est effondré ce lundi 6 mai, à George, sur la côte sud-africaine, à plus de 400 km à l'est du Cap, a-t-on appris auprès de la municipalité. Un ouvrier est mort et quarante-sept autres sont piégés.

Dans un communiqué de presse, la porte-parole de la municipalité, Chantel Edwards, a indiqué qu’une «équipe de travaux d'environ 70 personnes se trouvait sur le site au moment de l'effondrement» de cet immeuble. Parmi ces 70 travailleurs, un ouvrier est mort, 22 autres ont été hospitalisés et 47 sont restés coincés.

Pour l’heure, les raisons de l’effondrement de cet immeuble demeurent «indéterminées». Sur les réseaux sociaux, des photos ont été diffusées montrant un chantier aplati.

George construction site collapse… pic.twitter.com/QfhdZONlxQ — Yusuf Abramjee (@Abramjee) May 6, 2024

Il est à noter que les opérations de secours devaient se poursuivre dans la soirée.