Attentats, incendies criminels... La Russie prête à commettre des attaques en Europe ?

Selon plusieurs services de renseignement européens, la Russie serait en train de préparer une série de violents actes de sabotage sur tout le continent.

Toute l’Europe serait concernée. La Russie serait en train de préparer une vague de sabotages et d’actions violentes sur tout le continent européen, selon plusieurs services de renseignement, a indiqué le Financial Times dans une enquête publiée ce dimanche.

Il s’agirait par exemple d’attentats à la bombe, d’incendies criminels et d’actions contre certaines infrastructures, notamment militaires ou en lien avec l’aide occidentale pour l’Ukraine.

«Nous estimons que le risque d’actes de sabotage contrôlés par l'État s'est considérablement accru», a notamment déclaré Thomas Haldenwang, chef des services de renseignements intérieurs allemands, lors d’une conférence de l’agence allemande de renseignement qui s’est tenue le mois dernier, selon le Financial Times.

Le quotidien britannique a également cité un haut fonctionnaire européen, qui sous couvert d’anonymat, a déclaré que les services de sécurité de l’Otan échangeaient justement des informations sur des «méfaits russes clairs et convaincants». Cette source a également indiqué qu’il était essentiel de «sensibiliser et d’attirer l’attention» sur la menace russe sur le sol européen.

Ces déclarations viennent corroborer une communication de l’Otan datant de la semaine dernière, dans laquelle les pays membres ont condamné «les activités malveillantes » de Moscou, et ont eux aussi noté une «intensification des activités que la Russie mène dans l’ensemble de l’espace euro-atlantique».

De multiples actes ces dernières semaines

Au cours des dernières semaines, plusieurs arrestations pour espionnage ou actes de déstabilisation en lien avec la Russie ont eu lieu en Europe. Deux hommes ont notamment été inculpés au Royaume-Uni au mois d’avril pour avoir déclenché un incendie dans un entrepôt stockant des cargaisons d’aide pour l’Ukraine, et sont accusés de travailler pour le gouvernement russe.

En Allemagne, deux autres espions russes présumés ont été arrêtés, soupçonnés de préparer des actes de sabotage contre des sites militaires et logistiques allemands, pour le compte de Moscou.

Vendredi dernier, les gouvernements allemand et tchèque ont accusé un groupe de hackers russes, contrôlé par le Kremlin, de campagne de cyberattaques dans leurs pays, et de larges opérations de désinformation. Moscou a toutefois démenti toute implication dans ces cyberattaques.

Selon le Financial Times, environ 600 agents des services de renseignement russes qui opéraient sous couverture en Europe ont été expulsés à la suite de l’invasion de l’Ukraine, endommageant donc le réseau d’espionnage du Kremlin. C’est pourquoi la Russie fait de plus en plus appel à des «proxies», des intermédiaires, notamment des ressortissants russes, comme dans l'affaire des étoiles de David taguées à Paris.

Toutes ces opérations présumées de la Russie interviennent à quelques semaines des élections européennes, sur lesquelles Moscou souhaiterait visiblement avoir une influence. Elles ont également pour objectif de saper le soutien militaire occidental à Kiev.