Charles III : cancers du roi et de Kate Middleton, conflit avec le prince Harry... Une première année difficile pour le souverain britannique

Ce lundi 6 mai a marqué le premier anniversaire du couronnement du roi Charles III. Une année difficile pour un début de règne, avec les diagnostics de cancer du monarque et de sa belle-fille Kate Middleton, ainsi que les tensions persistantes avec son fils, le prince Harry.

Il y a un an, le monde s'arrêtait pour assister à la cérémonie somptueuse du couronnement de Charles et de la reine Camilla, le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster, conviant des dignitaires du monde entier, des célébrités, ainsi que des proches et des amis du couple royal. Malgré son éloignement avec sa famille depuis son mariage avec l'actrice Meghan Markle, le prince Harry avait également assisté à l'événement, mais sans aucun rôle officiel durant les festivités.

Pourtant, douze mois après cette journée de cérémonie, le paysage semble bien différent pour la couronne, notamment en raison des conflits persistants avec Harry et Meghan, ainsi que la maladie qui a frappé Charles III et Kate Middleton.

Une rupture définitive avec le prince Harry et Meghan Markle

Depuis l'annonce de leur retrait de la vie royale en janvier 2020, les tensions entre le couple et la famille royale ont été très vives, malgré une paix apparente.

Le retrait d'un portrait de Harry et William à la National Portrait Gallery en juin 2023, ou encore l'absence de vœux d'anniversaire pour Meghan Markle le 4 août de la même année, contrairement aux années précédentes, sur les réseaux sociaux, ont accentué les frictions.

En juin 2023, le couple a définitivement quitté Frogmore Cottage, une demeure située à Windsor offerte par la reine Elisabeth II comme cadeau de mariage, pour la Californie (États-Unis), marquant une rupture significative dans la famille royale.

Les portraits du duc et de la duchesse de Sussex sur le site officiel de la famille royale britannique, distincts jusqu’alors, ont été déclassés et ne forment désormais qu'une biographie commune plus courte, mentionnant leur prise de distance avec la famille royale.

Le cancer choc du roi Charles III

Pendant ce temps, la santé du roi a été mise en péril. Début janvier 2024, le roi Charles III a été hospitalisé à la London Clinic pour être opéré d’une hypertrophie bénigne de la prostate. Trois jours après, le monarque est apparu souriant à la sortie de l’hôpital, accompagné de son épouse.

Cependant, le soulagement a été de courte durée, car une semaine plus tard, un communiqué a révélé qu'il était atteint d'une forme de cancer.

Son fils cadet, le prince Harry, s’est aussitôt précipité à son chevet, mais les retrouvailles à Clarence House ont été rapides. Àprès une petite demi-heure d'entretien, le fils cadet retournait déjà aux États-Unis.

Après une «période de traitement et de récupération» en retrait de la vie publique, entre Londres, l’Écosse et Windsor, le roi a repris ses fonctions publiques en compagnie de Camilla, fin avril dans un centre d'oncologie.

Kate Middleton touchée à son tour par un cancer

Quelques temps à peine après l'annonce choc du cancer du roi britannique, Kate Middleton, l'épouse du prince William, a annoncé à son tour être atteinte d'un cancer, après des mois de spéculations. Le 22 mars, la belle fille de Charles III a en effet annoncé publiquement être atteinte d'un cancer et suivre une «chimiothérapie préventive», dans une vidéo émouvante partagée sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué du 17 janvier, Kensington Palace avait déjà annoncé que «la princesse de Galles avait été admise à la London Clinic hier pour une opération chirurgicale programmée de l’abdomen», sans donner aucun autre détail, soulignant que la princesse souhaitait que «ses informations médicales personnelles restent privées».

«Avec William, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour traiter et gérer cela en privé pour le bien de notre jeune famille. Il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d’une manière qui leur convient et pour les rassurer sur le fait que tout ira bien», a-t-elle déclaré suite à l'annonce de sa maladie.

Une popularité grandissante

En dépit de ces événements - auxquels on peut ajouter «l'affaire de la photo retouchée» pour la fête des mères -, la famille royale a vu sa popularité augmenter au cours de la dernière année. Un sondage, paru dans The Mail on Sunday, a indiqué que 54 % des Britanniques ont une opinion favorable de Charles III, ce qui représente une hausse de 4 points par rapport à l'année précédente. De plus, 56 % estiment qu'il remplit efficacement son rôle de souverain.

De son côté, la princesse Kate est la «royale» la plus populaire, avec son époux le prince William, héritier du trône.