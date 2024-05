Charles III : des célébrations discrètes pour le premier anniversaire de son couronnement

Ce lundi 6 mai, le Royaume-Uni a sobrement célébré le premier anniversaire du couronnement du roi Charles III, dont le début de règne a été marqué par l'annonce de son cancer, diagnostiqué en début d’année.

Toute en discrétion. Un an après le couronnement grandiose de Charles III et de la reine Camilla le 6 mai 2023 à l’Abbaye de Westminster, le roi a discrètement fêté son premier anniversaire de règne.

À midi, la Royal Horse Artillery a effectué 41 tirs de canon depuis Green Park, près du palais de Buckingham, tandis que le Band of the Irish Guards a assuré l'accompagnement musical. Une heure plus tard, l’Honourable Artillery Company en a tiré 62 autres depuis la Tour de Londres.

Des tirs d'armes ont également eu lieu au château de Cardiff, au château d'Édimbourg, au château de Hillsborough et dans les jardins du musée de York. Le palais de Buckingham n'avait pas spécifié au préalable où le roi de 75 ans fêterait cet anniversaire.

Un anniversaire célébré sur la toile

Sur les réseaux sociaux, la famille royale a partagé une vidéo de 90 secondes retraçant les trois jours de festivités organisées en l'honneur du couronnement du roi au côté de la reine Camilla à l'abbaye de Westminster, le 6 mai 2023.

Today marks the first anniversary of The King and Queen's Coronation in @wabbey.





As well as the service itself, the Coronation Weekend saw a carriage procession through central London, a fly-past, a Royal Salute by 4,000 troops in the gardens of Buckingham Palace, a…

«Aujourd'hui marque le premier anniversaire du couronnement du Roi et de la Reine à @wabbey. Outre la cérémonie elle-même, le week-end du couronnement a été marqué par une procession en calèche dans le centre de Londres, un défilé aérien, un salut royal de 4.000 soldats dans les jardins du palais de Buckingham, un concert du couronnement au château de Windsor et une initiative de bénévolat à l'échelle du Royaume-Uni. Quel est votre meilleur souvenir du week-end ?», a déclaré la couronne en légende du clip.

La vidéo montrait plusieurs moments marquants : la procession en calèche, le concert ou encore la rencontre de Charles avec des fans de la famille royale.

'She'll watch it again on the ten o'clock news



from the armchair throne in her living room:



did the cameras notice her coral pink hat



or her best coat pinned with the hero's medal she got



for being herself?'





A year ago today, more than 2,000 guests assembled at Westminster…

«Il y a un an aujourd'hui, plus de 2.000 invités se sont rassemblés à l'abbaye de Westminster pour assister au couronnement du roi et de la reine. Nombre d'entre eux étaient des membres civils, désignés pour leur travail communautaire et caritatif», est-il écrit dans un autre message, accompagné d'une seconde vidéo, revenant sur les parcours de millions de personnes qui ont suivi la cérémonie de couronnement.

As we mark a year since the Coronation, I continue to pray for King Charles, Queen Camilla and the Royal Family.





May God guide, comfort and strengthen them in their service to us all.

Dimanche, à la veille de l'anniversaire, l'archevêque de Canterbury a déclaré que l'onction et le couronnement du roi lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster constituaient le «privilège d'une vie». Il a également rendu hommage à «l'ouverture d'esprit dont Charles a fait preuve en partageant son état de santé», qui, selon lui, «caractérise sa volonté d'aider et de soutenir les autres».

Une déclaration qui est intervenue alors que Charles III a repris les événements publics la semaine dernière, après le diagnostic de son cancer et le suivi de son traitement.