Mobilisations pro-palestiniennes : l’université Columbia annule sa grande cérémonie de remise de diplômes

Le 15 mai prochain devait se tenir la cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants de l’université de Columbia, épicentre des mouvements pro-palestiniens aux États-Unis. Mais l’administration a décidé de l’annuler.

Après des jours de manifestations et de blocages de l’établissement, l’université de Columbia a annoncé, ce lundi 6 mai, l’annulation de la cérémonie de remise des diplômes qui devait se tenir le 15 mai prochain. Le célèbre établissement new-yorkais est, en effet, devenu le lieu de référence du mouvement de soutien à Gaza.

Mais si la cérémonie tant attendue par les étudiants est annulée, les étudiants recevront bien leur diplôme au travers d’évènements à «plus petite échelle». «Toutes les cérémonies scolaires programmées sur la pelouse sud du campus Morningside seront déplacées» vers un complexe sportif de la prestigieuse école, a annoncé l'administration dans un communiqué.

Celles-ci devraient s’étaler du 10 au 16 mai, «nos étudiants ont souligné le fait que ces cérémonies de plus petite échelle étaient les plus importantes pour eux et leurs familles», a souligné la direction.