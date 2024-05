Vatican : quelle est la formation des gardes suisses, soldats de la plus petite armée du monde ?

En plus d’être la plus ancienne encore en exercice, la garde suisse est considérée comme l’armée la plus petite au monde. Ce lundi 6 mai, 34 nouvelles recrues vont prêter serment au pape François dans la cour Saint-Damase du Vatican au rythme des tambours.

C’est un grand jour pour une armée petite par la taille mais grande par sa bravoure et son sens du sacrifice. Ce lundi 6 mai, 34 nouvelles recrues vont intégrer les gardes suisses du Vatican.

La cérémonie doit avoir lieu dans la cour Saint-Damase, le tout en musique au rythme des tambours.

La date du 6 mai commémore les 147 hallebardiers suisses tués par les troupes de Charles Quint qui menaçaient le pape Clément VII.

Depuis 1506, 135 hommes sont au service des papes avec la garde suisse. Et les 34 soldats qui la rejoignent aujourd'hui vont se parer des fameux uniformes de gala aux bandes bleues et jaunes et aux manchettes rouges.

Formés aux techniques de combat

En ce jour spécial, les jeunes recrues doivent, avec l’aide d’anciens, revêtir par ailleurs l’armure qui pèse environ 15kg.

Une formalité pour ces soldats dont la préparation s'est faite dans le moindre détail. Leurs deux premiers mois furent ainsi consacrés à une formation scindée en deux parties.

Une première à Rome, avec l’apprentissage des différents services de la garde et de l’environnement du Vatican mais aussi la programmation de cours d’italien intensifs, des exercices de mouvements et de marche.

Ensuite en Suisse, dans le canton du Tessin, où les jeunes recrues ont été prises en charge par des instructeurs de la police pour une formation aux armes et à l’autodéfense, une étape très importante.

Gaël est l’un des 16 francophones de la nouvelle promotion. «La première fois que j’ai touché une hallebarde, ça paraissait impossible de faire comme les autres», a confié le jeune homme de 21 ans à Imédia. C’est un moment solennel très attendu et rempli d’émotions pour lui qui explique avoir découvert la caserne il y a plusieurs années lors d’un voyage à Rome avec sa paroisse et attendu d’avoir fini sa formation de menuisier afin de postuler, puis de passer la sélection.

«Nous sommes formés à différentes techniques de combat, mais l’arme principale de la garde, c’est la parole», nuance de son côté le caporal Eliah Cinotti, porte-parole de la garde suisse qui ne manque pas de souligner l’importance de la formation psychologique de ses membres.

ordre et honneur

Les hommes de la petite armée ont pour devoir de protéger le pape François et sa résidence, garder les entrées officielles de la Cité du Vatican et assurer un service d’ordre et d’honneur. Les sous-officiers et officiers accompagnent par ailleurs le pontife dans ses voyages à l’étranger, en collaboration étroite avec la gendarmerie vaticane.

L’année dernière, le pontife argentin avait exprimé toute sa reconnaissance à ces jeunes qui le protègent discrètement au quotidien. Il avait demandé à la promotion 2023 de «rendre compte» de leur foi dans les différents lieux de services.